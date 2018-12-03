Нобелевский лауреат в области физики прочитал в Минске лекцию о Библии

Кеннет Брокман — специалист в области ядерной физики, получивший в 2005 году Нобелевскую премию мира. 23 сентября в рамках выставки «Беларусь и Библия» он выступил с лекцией «Библия и наука».

Экспозиция выставки состояла из 200 уникальных рукописных и старопечатных памятников книжной культуры, отражающих историю создания, распространения и сохранения Библии. Впервые в Беларуси демонстрировались оригиналы и качественные выставочные копии свитков Мёртвого моря, библейских рукописных текстов на папирусе и пергаменте (Торы), ценных манускриптов, старопечатных изданий (книги Иоганна Гуттенберга, Мартина Лютера, Франциска Скорины), иллюстрированных экземпляров Библии (среди которых книги с гравюрами Альбрехта Дюрера, Гюстава Доре, Сальвадора Дали).

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.