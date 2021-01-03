Ночные гости

В ту ночь, когда на свет появился Спаситель мира Иисус, к Иосифу и Марии пожаловали гости…

«Тук-тук», — раздалось вдруг в пещере…

Кто ночью в гости к нам спешит?

Кто в темноте стоит за дверью

И аккуратно так стучит?

— Мир вам! — пришедшие сказали. —

Хотим взглянуть на Малыша.

Нас ангелы сюда послали…

Мария внемлет, чуть дыша…

— Мы сторожили стадо ночью.

Вдруг свод небесный засиял,

Туда мы обратили очи —

И нам хор ангелов предстал.

О, эти звуки неземные!

Все нотки чисты, как хрусталь…

И мы стояли, как немые,

И каждый песне той внимал.

Вдруг ангел нам предстал прекрасный.

И это точно был не сон!

И зазвучал к нам голос ясный:

«Спаситель ныне вам рождён!

Найдёте чудного Младенца

В яслях, лежащего в хлеву.

Пусть радость наполняет сердце!

Спешите же скорей к Нему!»

Вот, мы пришли и точно знаем:

Нам ангел правду возвестил!

С рожденьем Сына поздравляем!

… Иосиф тут слезу пустил.

А лик Небесного Младенца

Улыбка озарила вдруг,

И завозился Он на сенце,

Просясь в объятья нежных рук.

Ребёнка, к сердцу прижимая,

Качает ласковая мать.

Слова гостей запоминает,

Чтоб позже Сыну рассказать.

«Расти, Младенец, Богом данный,

И от греха наш мир спаси!

Пока ж поспи, мой долгожданный.

Вон, ослик спит. И ты усни».

Александра Третьякова

Художник Елена Голованова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.