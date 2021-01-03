Ночные гости

В ту ночь, когда на свет появился Спаситель мира Иисус, к Иосифу и Марии пожаловали гости…
«Тук-тук», — раздалось вдруг в пещере…
Кто ночью в гости к нам спешит?
Кто в темноте стоит за дверью
И аккуратно так стучит?
— Мир вам! — пришедшие сказали. —
Хотим взглянуть на Малыша.
Нас ангелы сюда послали…
Мария внемлет, чуть дыша…
— Мы сторожили стадо ночью.
Вдруг свод небесный засиял,
Туда мы обратили очи —
И нам хор ангелов предстал.
О, эти звуки неземные!
Все нотки чисты, как хрусталь…
И мы стояли, как немые,
И каждый песне той внимал.
Вдруг ангел нам предстал прекрасный.
И это точно был не сон!
И зазвучал к нам голос ясный:
«Спаситель ныне вам рождён!
Найдёте чудного Младенца
В яслях, лежащего в хлеву.
Пусть радость наполняет сердце!
Спешите же скорей к Нему!»
Вот, мы пришли и точно знаем:
Нам ангел правду возвестил!
С рожденьем Сына поздравляем!
… Иосиф тут слезу пустил.
А лик Небесного Младенца
Улыбка озарила вдруг,
И завозился Он на сенце,
Просясь в объятья нежных рук.
Ребёнка, к сердцу прижимая,
Качает ласковая мать.
Слова гостей запоминает,
Чтоб позже Сыну рассказать.
«Расти, Младенец, Богом данный,
И от греха наш мир спаси!
Пока ж поспи, мой долгожданный.
Вон, ослик спит. И ты усни».
Александра Третьякова
Художник Елена Голованова
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.