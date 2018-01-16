Нынешнее поколение чаще обращается к колдовству, чем к религии

Исследования показывают, что всё больше представителей нынешнего поколения интересуются духовностью, но всё меньше — организованной религией.

Согласно отчёту новостного агентства MarketWatch.com, интерес к духовности, астрологии и колдовству растёт среди нынешнего поколения. Одно из исследований показало, что более половины молодых людей в США считают, что астрология — это наука. Индустрия психологических услуг, которая включает в себя такие вещи, как чтение карт таро, хиромантия, медиумы и астрология, также экономически выросла на 2 % за четыре года в период между 2011 и 2016 годами и составила 2 млрд долларов.

По материалам CNLNEWS

Комментарий редактора:

А между тем Библия ясно говорит: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это…» (Второзаконие 18:10).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.