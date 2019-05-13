Ну очень понятливый осёл

Увидел один человек, как сосед его с ослом своим общается: наклонится, пошепчет что-то ослу на ухо, а осёл слушает да делает, что велено. Уговорил человек соседа продать ему осла. Старый хозяин на прощание сказал: «Бери, не пожалеешь: осёл этот уж очень понятливый».

На следующий день выводит новый хозяин осла, гладит его по голове и приговаривает:

— Хороший ослик, дорогой, любимый, пожалуйста, пойдём со мной.

А от осла — никакой реакции. Целый час человек с ним бился — тот даже ухом не повёл. Бедолага звонит предыдущему хозяину и говорит:

— Ты приезжай, посмотри, чего-то твой осёл вообще не реагирует.

Тот приезжает, бьёт осла между ушей, а потом нежно говорит: «Ну что, пойдём, поработаем». И осёл идёт…

Новый хозяин спрашивает:

— Ты что же не сказал, что его, прежде чем ему добрые слова сказать, нужно чуть ли не убить?

— Извини. Совсем забыл про маленький секрет. Прежде чем что-то сказать ослу, нужно привлечь его внимание!

Как мы не любим, когда Бог привлекает наше внимание, правда? Зато, когда это происходит, мы становимся такими понятливыми… Впрочем, не всегда. Есть и те, про которых Бог говорит:

«Во что вас бить ещё, продолжающие своё упорство? Вся голова в язвах, и всё сердце исчахло» (Библия, Книга пророка Исаии 1:5).

Стоит ли уподобляться ослику из притчи? Голос Божий звучит со страниц Библии, мы можем услышать его через жизненные обстоятельства и окружающих нас людей. Дух Святой подсказывает нам верное направление через совесть. Будем же внимательнее к этому тихому веянию.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.