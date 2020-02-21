Нутелла по карману, или как накормить ребёнка кашей

В феврале отмечается Всемирный день Нутеллы. Мало кто из детей равнодушен к ней. Сегодня мы предлагаем вам рецепт недорогой и питательной альтернативы традиционному лакомству. Только тсс — угощая детей арахисовым десертом, не спешите рассказывать им, из чего он сделан. Пусть это будет вашим маленьким секретом.
АРАХИСОВЫЙ ДЕСЕРТ
Ингредиенты:
- 1 стакан подсушенного арахиса
- 3 стакана каши
- ванилин — по вкусу;
- 6 ст. ложек кэроба (полезный заменитель какао)
- 3 ст. ложки цикория
- 4 ст. ложки сахара (или мёда)
- 3 ст. ложки кокосовой стружки
- 2/3 стакана воды
Приготовление:
Это отличный способ приготовить десерт из оставшейся от зав-
трака каши. Если у вас нет времени заниматься готовкой сейчас, то кашу можно заморозить и использовать позже. Для приготовления десерта можно использовать любую кашу (овсяную, пшеничную, рисовую, кукурузную…), кроме гречневой. Очень хорошо подходит пшённая.
Арахис подсушить, очистить от шелухи и измельчить в кофемолке (или купить очищенный жареный арахис). Можно измельчить и кокосовую стружку. Поместить все ингредиенты в блендер, взбить до однородной массы. Если каша не очень густая, то воды может потребоваться меньше, чем указано.
Приятного аппетита!
По книге рецептов центра ЗОЖ «Дорога Жизни»