Нутелла по карману, или как накормить ребёнка кашей

В феврале отмечается Всемирный день Нутеллы. Мало кто из детей равнодушен к ней. Сегодня мы предлагаем вам рецепт недорогой и питательной альтернативы традиционному лакомству. Только тсс — угощая детей арахисовым десертом, не спешите рассказывать им, из чего он сделан. Пусть это будет вашим маленьким секретом.

АРАХИСОВЫЙ ДЕСЕРТ

Ингредиенты:

1 стакан подсушенного арахиса

3 стакана каши

ванилин — по вкусу;

6 ст. ложек кэроба (полезный заменитель какао)

3 ст. ложки цикория

4 ст. ложки сахара (или мёда)

3 ст. ложки кокосовой стружки

2/3 стакана воды

Приготовление:

Это отличный способ приготовить десерт из оставшейся от зав-

трака каши. Если у вас нет времени заниматься готовкой сейчас, то кашу можно заморозить и использовать позже. Для приготовления десерта можно использовать любую кашу (овсяную, пшеничную, рисовую, кукурузную…), кроме гречневой. Очень хорошо подходит пшённая.

Арахис подсушить, очистить от шелухи и измельчить в кофемолке (или купить очищенный жареный арахис). Можно измельчить и кокосовую стружку. Поместить все ингредиенты в блендер, взбить до однородной массы. Если каша не очень густая, то воды может потребоваться меньше, чем указано.

Приятного аппетита!

По книге рецептов центра ЗОЖ «Дорога Жизни»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г.