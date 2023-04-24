О чём предупреждают три ангела?

Весть трёх ангелов из книги Откровение — слышали ли вы о ней?

Когда Бог в видении показал апостолу Иоанну последние события на нашей земле, среди прочего старец увидел трёх ангелов, летящих по небу. Каждый из них имел особенную весть, которую громким голосом провозглашал миру. Это послания нам с вами.

Весть первого ангела

Первый ангел «говорил… громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Библия, книга Откровение 14:7).

Другими словами, Ангел призывает нас вспомнить, кто мы и откуда мы. Он отвечает на извечные вопросы бытия, говоря, что всё сотворено Богом. Он наш Творец. Здесь же небесный Вестник сообщает, что наступило время суда, когда жизнь каждого человека рассматривается и сравнивается с неизменным эталоном — Божьим Законом (Десятью заповедями).

Никто не может быть оправданным на этом суде без заступника, потому что все согрешили и нарушили требования Закона. А «возмездие за грех — смерть» (Библия, Послание римлянам 6:23). Но есть благая весть: на этом суде нас может представлять наш Ходатай — Иисус Христос, Который из любви к нам взял наше наказание на Себя. Всё, что нам нужно, — это исповедать Ему свои грехи и принять Божье прощение. Это так просто, что многие не верят в столь лёгкий путь и стараются своими потугами заслужить себе спасение. Но Библия предупреждает нас, что «вся праведность наша как запачканная одежда» (книга пророка Исаии 64:6). «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Послание ефесянам 2:8, 9). Готовы ли явиться на Божий суд? Заручились ли поддержкой Иисуса Христа, Ходатая и Заступника? Приняли ли Его подарок — спасение?

Весть второго ангела

«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Библия, книга Откровение 14:8).

Вавилон — это ложная система богопоклонения, смесь христианства и язычества. Это человеческие заповеди и установления вместо Божьих заповедей. Это поклонение изображениям (нарушение второй заповеди Закона Божьего). Это попытки заслужить спасение и достичь совершенства своими силами, используя различные практики. Это авторитет религиозного лидера, который ставится выше авторитета Бога и Его Слова. Наконец, это поклонение Богу в день солнца (воскресенье) вместо библейской субботы (нарушение четвёртой заповеди).

Ангел говорит, что все народы напоены этим вином заблуждения. Не всегда истина там, где большинство. Чуть позднее про Вавилон написано: «Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её» (Библия, книга Откровение 18:4).

Чем дальше, тем крепче вино Вавилона. В то же время для мыслящих людей всё очевиднее отступление этой религиозной системы от истины. Многие выходят из-под её влияния, чтобы повиноваться чистому учению Библии.

Весть третьего ангела

«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его» (Библия, книга Откровение 14:9–11).

Не очень весёлая весть. Весть о возмездии. Начертание (или печать) зверя — длинная тема. Давайте лучше скажем о том, что у Бога тоже есть Своя печать. Вот что написано о ней: «Но твёрдое основание Божие стоит, имея печать сию: “познал Господь Своих”; и: “да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа”» (Библия, 2 послание Тимофею 2:19). Тот, на ком не будет Божьей печати, получит печать Его врага. Неправда — это грех, нарушение Божьего Закона. Выходит, печать Божья — на тех, кто хранит заповеди Божьи. На тех же, кто (осознанно или нет) выбирает повиновение человеческим установлениям, пренебрегая Божьими, печать поставит другая личность. Третьего не дано.

Итог

В конце Трёхангельской вести записаны очень важные слова: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия, книга Откровение 14:12). Друзья, веруйте в Господа Иисуса, в Его непостижимую любовь, Его великую жертву ради нашего спасения. Тогда вам легко будет исполнить Его просьбу: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15). А соблюдение заповедей — не что иное, как Божья печать.

Десять заповедей записаны в Библии (книга Исход, 20 глава).

Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.