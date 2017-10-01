Тайна Вавилона

Люди склонны уделять много внимания тому, что их интересует. Одни с упоением исследуют материалы истории, другие увлечены искусством, третьи различными методами оздоровления и т.д. У всех разные интересы, однако есть тема, которой необходимо посвятить время каждому человеку. Это собственная судьба — не просто жизнь на земле, но и в вечности. Какова она будет, зависит от вашего знания Священного Писания и выбора, который предлагает сделать Библия.

Апостолу Иоанну было дано пророческое видение о том, что произойдёт в конце времени. Он описал это в книге Откровение языком образов и символов. Ангел сообщил ему: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали цари земные, и вином её блудодеяния упивались живущие на земле» (Откровение 17:1, 2).

Далее Иоанн рассказывает, что ангел увёл его в пустыню, где он увидел «жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства её; и на челе её написано имя, тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откровение 17:3–5).

Эта женщина олицетворяет продажную церковь, которая перестала быть Церковью Божьей, хотя и претендует на это звание. Нет нужды называть конкретное имя той или иной церкви. Более разумно, если вы, уважаемый читатель, придёте к собственному заключению на основании Слова Божьего.

Итак, Библия называет эту церковь — Вавилон, и, чтобы знать, где она находится сегодня, надо знать, чем был Вавилон раньше.

Рассмотрим некоторые характеристики этого города.

Древний Вавилон имел истоки в Вавилонской башне, посредством которой люди пытались избежать Божьего суда. Башня олицетворяла собою попытки человека встать на место Бога. Вавилон преследовал Божий народ, которым в то время был Израиль. Вавилон ввёл культ многих языческих богов, особенно культ солнца.

Чтобы осознать, что символизирует женщина, именуемая Вавилоном в Откровении, необходимо задать себе несколько вопросов:

Существует ли сегодня в мире религиозная группа, чей руководитель или руководители считают себя представителями Господа на земле, приписывая себе непогрешимость и право отпускать грехи, которое на самом деле принадлежит исключительно Богу? Существует ли сегодня в мире религиозная группа, которая преследовала бы людей только за то, что они повинуются написанному в Библии? Существует ли сегодня религиозная группа, которая, помимо двух вышеназванных характеристик, поклоняется множеству образов, и особенно провозглашает поклонение Богу в день, посвящённый солнцу (воскресенье)?

Пророчество книги Откровения гласит:

1 Женщина оказывается «сидящею на водах многих» (Откровение 17:1). В той же главе мы находим разъяснение: «воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки» (Откровение 17:15). Это значит, что церковь, символизируемая этой женщиной, господствует над миллионами людей, а также над многочисленными странами, нациями и народностями.

2 С этой женщиной «блудодействовали цари земные» (Откровение 17:2). Другими словами, эта церковь располагает поддержкой правительств и монархов всего мира.

3 Эта женщина опьянила всех жителей земли «вином её блудодеяния» (Откровение 17:2). Вино является результатом брожения виноградного сока. В Писании брожёное вино символизирует ошибочные доктрины, которые не обоснованы Священным Писанием и обычно представляют собой лишь людские традиции. Рассмотрим некоторые из них.

4 Вавилона предстаёт как «мать блудницам и мерзостям земным». Если есть мать, то должны быть и дети, похожие на неё. Это означает, что данная церковь произвела другие церкви, подобные ей. Некоторые из доктрин дочерних церквей основаны не на Библии, а на учении матери. Чистые доктрины Библии оказались заражёнными вином матери.

5 Великая блудница, Вавилон, «упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых» (Откровение 17:6). Здесь речь идёт о церкви, которая в определённый исторический момент была нетерпима по отношению к инакомыслящим, потому что они не принимали её традиции и предпочитали повиноваться Слову Божьему.

Вино блудодеяния

В Откровении утверждается, что «вином её блудодеяния упивались живущие на земле». Когда человек пьян, он не отдаёт себе отчёта в происходящем и совершает необдуманные поступки. Живёт как все, верит как большинство. Сегодня необходимо, чтобы люди выяснили, откуда и куда они движутся. Это может быть болезненно, но развития без боли не бывает. Символы, увиденные Иоанном, подчас жестоки. Он повествует, что ангел позвал его мощным голосом и изрёк: «Пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице» (Откровение 18:2).

Какой человек с чистым сердцем и ясным умом не почувствует себя опечаленным, заподозрив, что церковь, в которой он считал себя служащим Богу, обладает подобными характеристиками?

«Выйди от неё, народ Мой»

Однако Божественный призыв категоричен: «Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её; ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её» (Откровение 18:4, 5).

Это означает, что в церквах, названных Вавилоном и его дочерями, существуют замечательные, искренние и чистосердечные люди, которые не поняли истины, описанные в пророчестве. Именно к этим людям обращается Бог, говоря «выйди от неё, народ Мой».

Я пишу эти строки с трепещущим сердцем, ибо думаю, какую боль и страдания испытают многочисленные дети Господа, когда у них внезапно откроются глаза на те истины Писания, которые они не понимали раньше. Имею ли я право приносить страдания? Но, с другой стороны, есть ли у меня право скрывать истины Слова Божьего?

История нашей планеты подходит к концу. Для сомнений нет времени. Голос Господа слышен отчётливо. Священное Писание есть в распоряжении каждого, и каждый может его изучать, чтобы не быть увлечённым людскими мнениями.

Алехандро Буйон, «Третье тысячелетие»

Истинная Церковь учит: Ложная церковь учит: Библия является Словом Божьим и единственным законом веры и учения: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт рассветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петра 1:19). Традиции и догмы церкви также являются законами веры. Мы спасаемся только по милости Господа: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8, 9). Мы спасаемся благодаря добрым делам, которые совершаем в жизни. Христос является нашим единственным Посредником: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тимофею 2:5). Святые также могут быть посредниками. Десять Заповедей не были изменены Иисусом, и Он не позволял никоим образом изменять их: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё» (Матфея 5:17, 18). Церковь имеет право изменять Десять Заповедей. Ни на одно из перечисленных учений ложной церкви библейского обоснования не существует.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.