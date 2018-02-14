Бывает ли безответная любовь, и может ли любовь между парнем и девушкой приносить боль (так называемые «муки любви»)?

Думаю, что бывает безответная любовь, но все-таки чаще это не любовь, а влюбленность, страсть.

Знаю два примера с абсолютно разными финалами. Один парень задолго до женитьбы уже знал, какую бы хотел жену, представлял ее не раз, и совместную их жизнь тоже представлял, и все это Богу рассказывал. Даже попросил заранее Бога о том, чтобы жена эта умела вкусно готовить, так как любил вкусно покушать. Ну и вот, встретил он свою “мечту” на одном из летних молодежных лагерных собраний. Познакомился, стали общаться, и он понял, что только эта девушка нужна ему в жены и больше никакая другая. Предложил ей руку и сердце, а она говорит: “Нет”. Трижды он ей делал предложения в письмах (т. к. жили они в разных городах). Причем, он уже решил, что все бесполезно, пора отступиться, а Бог его побуждал снова действовать. И на последнее, третье письмо пришел ответ: “Да”. И живут они очень счастливо.

А другой парень был долго и сильно влюблен в одну девушку, а женился совсем на другой. И он уже несколько раз говорил о том, что очень Богу благодарен, что все сложилось именно так в его жизни.

В общем, любовь безответная, может, и бывает, но безвыходных ситуаций точно не бывает.

Если на мои знаки любви и внимания я не вижу отклика, то в моём сердце, уж так сложилось, пожар любви затухает, возможно, это защитная реакция организма от боли и душевных мучений.

Я все-таки уверена, что безответная чаще бывает не любовь, а влюбленность. Когда человек влюблен, все время под влиянием эмоций хочется думать, что это любовь. А потом, позже, понимаешь, что нет, никакая это была не любовь!

Неразделенная любовь? Ну, конечно бывает! И христиане, я думаю, не исключение. А вот боли в нашей жизни будет намного меньше, если мы научимся любить Бога чуть-чуть больше, чем все остальное. Тогда мы будем понимать, что если возлюбленный не отвечает мне взаимностью, значит, это не тот человек, которого приготовил мне Господь для счастья. И впереди меня ждет нечто лучшее.

С другой стороны, может, просто еще не пришло время. Настоящая любовь – это не минутная страсть. Она не возникает на пустом месте. Чтобы она выросла, нужно время и общение. Тому, кто страдает от неразделенной любви, я бы посоветовала просто подумать, что доброго он мог бы сделать для своего возлюбленного. Сделайте это не для того, чтобы обратить на себя внимание, не для того, чтобы возлюбленный почувствовал себя обязанным вам, а просто потому, что вы любите и хотите, чтобы другому было хорошо. Сделайте это не раз и не два. Бескорыстному добру очень трудно противостоять. Но уважайте выбор другого человека, и если ваш возлюбленный все-таки выберет не вас, ни в коем случае не жалейте о сделанном добре. «Вы же, братия, не унывайте, делая добро» (2 Фессалоникийцам 3:13).

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» февраль 2005 г.