В столице России обсудили проблему религиозных притеснений в мире

Свобода религиозных убеждений большей части населения планеты подвергается давлению, заявил на конференции «Религиозные свободы в мире. Путь к диалогу» спецпредставитель Евросоюза по религиозным организациям вне объединения Ян Фигель.

Участниками конференции стали представители христианских конфессий страны, ислама, иудаизма и буддизма, представители органов государственной власти, представители ЕС и ОБСЕ, а также эксперты в сфере свободы вероисповедания, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на РИА Новости.

«79% населения Земли живут в таких местах, где оказывается огромное давление на свободу их религиозных убеждений. И, к сожалению, эта цифра растёт… Нам нужно изменить религиозный климат на планете», — заявил Фигель.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает проблема геноцида христиан, езидов, мусульман и других религиозных групп на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «нельзя спустить эту ситуацию на тормозах», поэтому нужно действовать. В этой связи Евросоюз выработал принципы соблюдения свободы религии, и впервые в истории в Европарламенте появилась группа по взаимодействию в вопросах религиозной свободы, подчеркнул Фигель.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.