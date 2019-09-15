О разумном Данииле

Жил-был мальчик Даниил.

Газировку он не пил.

Чипсы вредные не ел.

Он здоровым быть хотел,

Фрукты, овощи любил.

Смелым, но не наглым был.

Рано по утрам вставал,

Все заданья выполнял.

Одноклассники ж его

Без разбора ели всё.

Так прошло немало дней.

Вот, экзамен у дверей.

Царь экзамен принимал,

Царь вопросы задавал.

Оказалось, Даниил

Всех друзей опередил.

Был у парня свежий разум.

Не ошибся он ни разу.

Дух высокий в парне был:

Он ведь Господа любил.

Царь сказал: «Ты молодец!

Приглашаю во дворец!»

А обжорам и глупцам

Вредно подходить к дворцам.

Если хочешь умным быть

И людьми руководить,

За собой сперва следи.

Аппетит свой укроти.

Если все идут на злое,

Ты не следуй за толпою.

Избирай лишь добрый путь.

И всегда здоровым будь.

А ещё наш Даниил

Мудрость у Творца просил.

Друг, и ты молись всегда —

Ждёт тебя успех тогда.

Истории о смелом и мудром Данииле и его друзьях ты можешь прочитать в Библии, в книге пророка Даниила.

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.