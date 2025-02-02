Приключения на снежной горке

Сколько же приключений происходит на снежных горках! Участником одного из них стал Дениска.

Выглянув в окно, Дениска не поверил своим глазам. Наконец-то выпал снег. Он шёл всю ночь. Земля была укрыта белым пушистым одеялом. Мальчик так долго ждал этого дня!

— Ура! — воскликнул он. — Теперь я буду кататься на санках, которые подарил мне папа.

После завтрака Денис помчался на горку, где договорился встретиться с друзьями.

— Ого, какие у тебя санки! Да мы в них все сможем поместиться! — восхищённо сказал Андрей.

— Садитесь скорее! — позвал ребят Дениска.

Мальчишки весело мчались с горки. Их счастью не было предела. Они без устали спускались и поднимались с горки и в горку. А снег всё падал и падал, наметая огромные сугробы.

Время пролетело незаметно. Начало темнеть. И тут Ваня сказал:

— Уже поздно! Давайте расходиться.

Дениска взял санки и побежал домой. Подойдя к подъезду, он увидел, что в его окнах темно. Родители ещё не вернулись с работы. Но мальчик не переживал, потому что у него был ключ от квартиры. Он хранился в самом надёжном кармане. Дениска уверенно опустил в него руку, но там ничего не оказалось.

— Наверное, я положил ключ в другое место, — подумал мальчик.

Он обыскал все карманы, но всё было безрезультатно.

— Что же мне делать? Как я теперь попаду домой? Надо найти ключ. Но где его искать?

Снег всё шёл и шёл, на улице стало совсем темно. Несмотря на это, мальчик всё равно решил вернуться на горку. Подойдя поближе, он увидел, что её совсем занесло снегом.

— И как я найду ключ в этом сугробе!? — отчаянно воскликнул Дениска.

Он начал искать. Мальчик разгребал руками снег то в одном месте, то в другом, но всё было напрасно. И тут случилась ещё одна неприятность. Во время поисков он потерял варежку. От холода пальцы мальчика покраснели и замёрзли. От отчаяния Дениска расплакался. Ему было одиноко, он устал и проголодался.

И тут он вспомнил, как бабушка рассказывала ему о Боге.

— Внучок, если ты когда-нибудь попадёшь в трудную ситуацию, попроси Господа помочь тебе.

Дениска решил последовать совету бабушки.

— Господи, помоги мне найти ключ и варежку. Я обещаю Тебе, что в следующий раз буду очень внимательным.

После молитвы Дениске пришла мысль. Мальчик вспомнил, как они с ребятами, спускаясь с горки, зацепились санками за куст и перевернулись. Дениска решил продолжить поиски именно там. Пробираясь сквозь сугробы, он спустился к кусту, который почти весь был занесён снегом. Его удивлению не было предела, когда он увидел ключи, висящие на ветках. Они как будто ждали мальчика.

Дениска с радостью схватил их и помчался домой. По пути он решил вернуться туда, где потерял варежку. Мальчик увидел, как в сугробе, где он искал ключи, виднеется кусочек рыжего меха.

— Так это же моя варежка! Спасибо, Господи, за такой быстрый ответ!

Позже, когда мама и папа вернулись домой, счастливый Дениска рассказал родителям обо всём, что с ним произошло.

— Теперь я точно знаю, что Бог отвечает на молитвы! — уверенно заявил мальчик.

Виктория Жунда,

Наталья Скороход