О супружеской верности

Библия — это удивительная Книга, в которой есть советы на все случаи жизни. О, если бы люди прислушивались к её мудрости! Скольких несчастий можно было бы избежать! Вы только почитайте (внимательно, вникая в каждое слово), как тонко и точно раскрывает царь Соломон тему измены. Проследите за интереснейшими образами и сравнениями, которые он использует. И, конечно, примите решение поступать в согласии с учением Божьего Слова.

Книга притчей

Глава 5

1 Сын мой! внимай мудрости моей и приклони ухо твоё к разуму моему,

2 Чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание.

3 Ибо мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь её;

4 Но последствия от неё горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый;

5 Ноги её нисходят к смерти, стопы её достигают преисподней.

6 Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни её, то пути её непостоянны и ты не узнаешь их.

7 Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих.

8 Держи дальше от неё путь твой и не подходи близко к дверям дома её,

9 Чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю;

10 Чтобы не насыщались силою твоею чужие и труды твои не были для чужого дома.

11 И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твоё будут истощены,

12 И скажешь: «зачем я ненавидел наставление, и сердце моё пренебрегало обличением,

13 И я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим:

14 Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества!»

15 Пей воду из твоего водоёма и текущую из твоего колодезя.

16 Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки вод — по площадям;

17 Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою.

8 Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей,

19 Любезною ланью и прекрасною серною: груди её да упояют тебя во всякое время, любовью её услаждайся постоянно.

20 И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?

21 Ибо пред очами Господа пути человека и Он измеряет все стези его.

22 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится:

23 он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод