Быть может, хватит
говорить уже о святости?
Посмотрим на себя
с предельной честностью —
Когда в душе нет к Богу
благодарности,
Мы не сумеем наслаждаться
вечностью.
Быть может, хватит
говорить уже о благости?
Когда вокруг больные и голодные,
А в сердце у меня
ни капли жалости,
Меня не примут
Небеса свободные!
Довольно говорить
о справедливости!
Где более достойные и менее?
Христос глядит на нас
глазами милости!
Он любит каждого!
В том нет сомнения!
Довольно говорить!
Уж время действовать!
И убежденья выразить поступками.
Довольно в полудрёме
благоденствовать
И совесть успокаивать уступками!
Проснись! Вокруг тебя
живут погибшие!
Они не знают о пути спасения…
Они, как ты когда-то,
твои ближние…
Чем можешь, послужи
их пробуждению!
Роман Ступак, г. Ковров
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.