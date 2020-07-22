Быть может, хватит

говорить уже о святости?

Посмотрим на себя

с предельной честностью —

Когда в душе нет к Богу

благодарности,

Мы не сумеем наслаждаться

вечностью.

Быть может, хватит

говорить уже о благости?

Когда вокруг больные и голодные,

А в сердце у меня

ни капли жалости,

Меня не примут

Небеса свободные!

Довольно говорить

о справедливости!

Где более достойные и менее?

Христос глядит на нас

глазами милости!

Он любит каждого!

В том нет сомнения!

Довольно говорить!

Уж время действовать!

И убежденья выразить поступками.

Довольно в полудрёме

благоденствовать

И совесть успокаивать уступками!

Проснись! Вокруг тебя

живут погибшие!

Они не знают о пути спасения…

Они, как ты когда-то,

твои ближние…

Чем можешь, послужи

их пробуждению!

Роман Ступак, г. Ковров

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.