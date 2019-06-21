Об измене, вожделении и флирте

Мы продолжаем изучение Закона Божьего и сегодня подошли к седьмой заповеди «Не прелюбодействуй». Кажется, что здесь всё вполне просто и понятно, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что заповедь эта очень глубока.

Что значит «не прелюбодействуй»? В первую очередь, заповедь запрещает любую форму супружеской измены. То есть любые сексуальные отношения вне брака (непосредственно секс, интимные прикосновения или даже флирт) являются изменой супругу и неугодны Господу.

О флирте хочется упомянуть отдельно. Многие думают, что в нём нет ничего страшного. Ведь я же не сплю с другим человеком, даже не обнимаюсь с ним. Флирт — это намёки, вздохи, знаки внимания, которые дают понять другому, что я к нему неравнодушен. Флирт обманчив: в нём много нечестного, лживого, притворного. Большинство людей (особенно это касается женщин) с низкой самооценкой хотят хоть иногда почувствовать себя любимыми и желанными. И они добиваются влюблённости другого, позволяют за собой ухаживать или сами оказывают знаки внимания просто для того, чтобы почувствовать себя немного лучше. Флирт далёк от любви, это использование другого человека, игра с чувствами. Он особенно опасен, когда у человека есть супруг, а хочется ещё отношений на стороне.

Кроме супружеской измены к прелюбодеянию относят и секс до брака (в любой форме, включая петтинг). То есть, если парень и девушка долго обнимают друг друга, прикасаясь к интимным местам, — это уже прелюбодеяние (блуд). И Бог против этого. Почему? Господь не ограждает нас от хорошего, но защищает от нашей греховности и желает уберечь от боли, проблем и страстей, которые нам же и вредят. Недаром, запрещая людям есть плоды с дерева познания добра и зла, Бог повелел не только не есть, но даже не прикасаться к ним. Ясно, что просто сидеть и обниматься может наскучить, и обязательно захочется большего. И так очень недолго дойти до реального секса.

«Ну и что, — спросите вы, — в этом плохого?» Представим себе двух девушек, одна из которых хранит себя в чистоте для будущего мужа, а вторая спит со многими парнями, не видя в этом ничего страшного. Скажите, у какой из этих двух больше шансов заразиться венерическими заболеваниями, сделать аборт, потерять способность рожать навсегда? Понимаете? Да и если спросить у парней, какую девушку им хотелось бы взять в жёны — ту, которая хранила себя для него, или ту, которая расточала себя направо и налево (и с большой долей вероятности будет изменять ему), — какой выбор они сделают? Какую невесту предпочли бы вы?

Сегодня святость брака, целомудрие и девственность перестали быть ценностью. Если девушка к окончанию школы всё ещё девственница, над ней будут смеяться. Модны уже не браки, а сожительства, где нет обязательств и всегда можно разбежаться. Больше всего в таких лжебраках страдают дети. Наше общество и так трещит по швам из-за безнравственности и разврата, а тут ещё и семья, призванная быть уголком рая и местом Божьего присутствия, разрушается.

К прелюбодеянию также можно отнести эротику и порнографию в интернете. Это зло стремительно набирает обороты. Сейчас всё большим спросом пользуется детская порнография: этот бизнес становится очень прибыльным. Человек может выглядеть примерным семьянином или обычным парнем, который живёт скромно и спокойно, но дома он сгорает от страсти и похоти, просматривая непристойные сайты, общаясь в чатах и форумах неприличного содержания. Всё это стало доступно и бесплатно, что очень сильно пугает.

Другая разновидность прелюбодеяния — вожделение. Это когда я смотрю на женщину и занимаюсь с ней сексом в разуме, мечтаю об этом. Страсть эта может быть настолько сильной, что овладевает сознанием, не отпускает от себя, погружает в пучину безумия. И многие после этого могут или пойти добиваться этой женщины, или заказать проститутку, или просто уйти в интернет.

Господь призывает каждого из нас и умоляет тихим голосом: «Не прелюбодействуй. Не разрушай свою душу, наполняя её похотью и развратом. Не нужно растрачивать себя на подобные вещи, они только опустошат тебя. Эта радость обманчива, за всем этим нет ничего — одна пустота и боль».

Я замечаю, что люди, увлекающиеся сексуальными грехами (как и другие зависимые люди), очень инфантильны по своей сути. То есть они радуются тому, чему обычный зрелый человек не будет придавать такого большого значения. И это подкармливает нашу незрелость, помогает не взрослеть, не брать на себя ответственность за жизнь, не меняться и не идти к Богу, к росту и развитию. А Господь зовёт нас: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28). Господь непременно успокоит: даст радость и покой, даст мир и любовь в сердце, поддержит и укрепит. Я испытал это лично, а потому с уверенностью предлагаю испытать и вам.

Если у вас есть сексуальные проблемы и вы хотите от них исцелиться, обратитесь за помощью к анонимным сексоголикам www.sa12.org или к зависимым от секса и любви (есть такие сообщества в программе «12 шагов»). Там вам обязательно помогут найти решение проблемы, найти путь к Господу и Его любви. И я вам искренне этого желаю.

Роман Космынин

Если вы свяжетесь со мной, то я постараюсь помочь вам в поиске выздоровления. Телефон: +79109406564. E-mail: gruppa03@mail.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.