Об овцах и козлах

Евангелие от Матфея, 25 глава

31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,

32 И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;

33 И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую.

34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:

35 Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня;

36 Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне».

37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

38 Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?

39 Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?»

40 И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:

42 Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;

43 Был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня».

44 Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?»

45 Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне».

46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Библия, каноническое издание,

Синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.