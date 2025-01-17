Обещание, которого не может дать малыш

Если вы крещены, то в каком возрасте?

Малыш в белых рюшечках… Рядом, как правило, самые близкие люди… Крещение. До этого дня некоторые и ребёночка никому не показывают. А вот после крещения можно. Крещение воспринимается как своеобразный оберег, защита от зла. Крестик на шее тоже призван хранить от всякой напасти.

А что говорит о крещении Библия? Каким должно быть крещение в христианстве?

Крещение детей в Библии

Нигде в Библии мы не встречаем крещения детей. Церковь рассуждает так: если не запрещено, значит разрешено. Но нужно ли? Просил ли Бог так поступать? Со страниц Священного Писания мы узнаём, что первенцев действительно приносили в храм, чтобы посвятить Богу. Младенец Иисус тоже был принесён в храм, но не для крещения. Крестился Он гораздо позднее, чтобы дать пример нам.

Крещение — обещание доброй совести

Крещение — это не просто таинство, это осознанное решение человека встать на сторону Бога в великой борьбе и жить по заповедям Божьим. В Библии сказано, что крещение — это «обещание Богу доброй совести» (1 послание Петра 3:21). Способен ли младенец дать такое обещание?

Сначала вера, потом крещение

«Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет» (Евангелие от Марка 16:16). Для крещения необходима вера. Христос сказал разбойнику, распятому на соседнем кресте, что тот будет с Ним в раю. Успел ли разбойник креститься? Нет. Но он успел засвидетельствовать о своей вере и обратиться к Христу с мольбой. Не стоит переживать, что с ребёночком что-то произошло, а он ещё не был крещён. Переживайте и заботьтесь лучше о том, чтобы взрастить дитя своё в вере. Тогда однажды ваше чадо сделает сознательный выбор и примет крещение, от всего сердца веруя в Господа.

Научите и крестите

Возносясь на небо после Своего воскресения Иисус сказал ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Евангелие от Матфея 28:19, 20).

Человек должен быть научен и только потом крещён. Сколько среди нас крещённых, но несведущих в вопросах христианского учения! А что толку от такого крещения (пусть и в сознательном возрасте)? Крещение — не некое волшебство, дающее гарантию неприкосновенности. Крещение подразумевает покаяние, изменение, преобразование.

Иоанн Креститель, которого Иисус попросил о крещении, проповедовал «крещение покаяния для прощения грехов» (Евангелие от Луки 3:3). Господь был без греха, но был крещён, оставив нам пример. Нам же, прежде чем принять крещение, порой стоит внимательно проанализировать свою жизнь. Например Иоанн, крестя приходивших к нему, давал очень конкретные советы.

«И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определённого вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Евангелие от Луки 3:10–14).

Что сказал бы сегодня Иоанн чиновникам, священникам, автоинспекторам, врачам? Что он сказал бы вам? «Сотворите же достойный плод покаяния» (Евангелие от Матфея 3:8). Думаю, Дух Святой подсказывает, какие преобразования нужны вам. Начните хотя бы с основы — Десяти заповедей. Вы можете найти их на стр. 7 этого номера. Всё ли у вас в порядке с ними? Если вы признаёте себя грешником, можете назвать свой грех по имени и искренне желаете оставить его, добро пожаловать в воды крещения.

Водная могила

Крещение символизирует смерть для греха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием]воскресения» (Библия, Послание римлянам 6:3–5).

Из Библии мы узнаём, что «Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили [туда] и крестились» (Евангелие от Иоанна 3:23). Зачем Иоанну много воды? Чтобы крестить людей не кроплением, а погружением. Известно, что ранние церкви были оборудованы баптистериями для крещения погружением.

Что препятствует мне креститься?

Только, пожалуйста, не нужно откладывать крещение на тот день, когда вы станете святым человеком. Этот день не настанет. Крещение — это не конец, а начало пути — сознательного пути, в котором вы выбираете Христа своим руководителем и Господом. Да, нужны определённые шаги, чтобы показать серьёзность своих намерений, но не ожидайте, что вы станете праведниками без Христа. Нам нужен Господь Иисус, поэтому мы и входим в воды крещения, символически умирая для старой греховной жизни и выходя из водной могилы для новой жизни с Христом.

Креститься или нет?

Если вы думаете о крещении ребёнка, то задайте себе вопрос, для чего вы желаете крестить его. Не лучше ли купить детскую Библию и начать наставлять малыша в вере, чтобы к сознательному возрасту он подошёл, зная Слово Божье, с любовью к Богу и людям? Помните, что крещение — это выбор, который нельзя сделать за другого человека.

Если вы были крещены в младенчестве, то это не значит, что вы не можете сделать сознательный выбор теперь. Библия описывает случай, когда ученики, получив дополнительные наставления, были крещены повторно.

Вот эта история: «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса» (Деяния Апостолов 19:1–5).

Как видим, никакой беды в повторном крещении нет, если человеку открылась истина. Если вы до сих пор не сделали сознательного выбора встать на сторону Христа, самое время сделать его сейчас. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (Библия, 2 послание коринфянам 6:2).

Подготовил Михаил Руканов