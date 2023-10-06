Обида, обернувшаяся спасением

Не спешите роптать: теперешняя неприятность может оказаться большим благословением.

Этот удивительный случай произошёл со мной в конце сентября. Мне нужно было срочно отправиться в Москву. Из моего города ездят автобусы и поезда. Но мне очень хотелось поехать на двухъярусном красивом автобусе. Сиденья там были очень мягкими, комфортными и откидывались назад до лежачего положения. Я купила билет на этот автобус, несколько раз переспросив кассиров, точно ли поеду на двухъярусном, а не на жёстком. Они заверили меня, что да.

Придя на автовокзал, я не увидела автобуса, на котором должна была ехать. Вместо него стоял старый, с жёсткими сидениями. Я спросила кондуктора про мягкий автобус, показала билет на него. Но мне сказали, что тот комфортный автобус уже уехал, а мне нужно садиться в тот, который подали. Времени на вопросы, разъяснения не было совершенно, потому что подошёл ещё пассажир, и автобус должен был отправляться.

Всё произошло, как во сне: за считанные минуты как будто какая-то сила меня посадила в автобус, на котором я совсем не должна была ехать. К своему ужасу, я обнаружила, что моё жёсткое сидение не откидывается назад и из-за этого мне придётся всю ночь сидеть под углом 90 градусов, не имея возможности ни к чему прислониться: моё место оказалось не у окна, а у прохода и прямо возле кричащего телевизора!

«Ну, ничего! Вот вернусь в родной город, позвоню на вокзал и наругаю их», — думала я. С наступлением темноты пассажиры заснули, а я тихонько плакала от обиды. Почему Бог такое допустил?

Тем временем мой двухъярусный автобус ехал впереди нас, «виляя хвостиком», от чего мне становилось ещё горше! Как же так?! Ведь я молилась о мягком автобусе, о месте у окна, чтобы можно было прислониться к окну. Обида и непонимание душили меня… Через некоторое время автобус впереди нас пропал из вида, вырвавшись вперёд. «Ну, всё! Теперь они и приедут раньше нас. Ведь их автобус новый!» — подумала я.

В полночь в Нижегородской области мы проезжали мимо леса. И вдруг видим скопление пожарных машин, карет скорой помощи, телевидение и… горящий красивый двухъярусный автобус! Багажное отделение всё в огне. Слава Богу, все люди успели спастись и выйти из автобуса! К сожалению, наш водитель не смог забрать оставшихся пассажиров, сказав, что это не соответствует нормам перевозки.

В ту ночь я уже не могла спать от потрясения и осознания того, что это я могла бы остаться сейчас на трассе между двумя городами, в холодную осеннюю ночь, со сгоревшим багажом. Другой автобус должен был выехать за несчастными пассажирами только утром, потратив 5 – 6 часов, чтобы добраться до этого места. Моё сидение не казалось мне уже таким жёстким. Несмотря на то, что я всю ночь просидела под углом 90 градусов, моё сердце было наполнено благодарностью Богу и сожалением за мой ропот и недоверие. Я поняла, что, если бы моё сидение откидывалось, я могла бы заснуть и не увидеть горящий автобус. Тогда обида на Бога так и осталась бы в моём сердце.

Наталья, г. Йошкар-Ола

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.