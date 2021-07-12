Ободряющие Библейские тексты

«Будь твёрд и мужествен, не бойся и не унывай» (1 книга Паралипоменон 22:13).

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (книга Псалтирь 41:6).

«Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей! От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище моё, Ты — крепкая защита от врага» (книга Псалтирь 60:2–4).

«И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце моё. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои; душа моя — к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи: дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою» (книга Псалтирь 142:4–8).

«Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (книга Притчей 17:22).

«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Послание коринфянам 4:16–18).

«Сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает» (Послание евреям 12:5, 6).

«Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Послание галатам 6:9, 10).

«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Послание колоссянам 3:21).

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.