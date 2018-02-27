Обольщение мнимым единством

Современные устремления большинства религиозных конфессий — путь к единству. И многие соглашаются с этим. Но то ли это единство, о котором молился Христос?

«И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоанна 17:19–21) — так Иисус Христос молился о том, чтобы Он и Его ученики имели единство между собой.

Часто со стороны христианских лидеров мы также слышим призывы к объединению всех христиан. Не так давно, 31 октября 2016 года во время экуменического молебна в лютеранском соборе Лунда в Швеции, глава Католической церкви Папа Франциск и президент Всемирной Лютеранской Федерации епископ Муниб Юнан подписали совместную декларацию. В этом документе Католическая и Лютеранская церкви заявили, что полвека совместного диалога помогли им преодолеть многие разногласия. Ярким фоном исторического подписания данной декларации могли бы стать следующие слова двух иерархов: «То, что нас объединяет, гораздо больше того, что разделяет».

В итоговом заключительном тексте декларации были указаны направления в совместной работе: «Католическая и Лютеранская церкви обязуются сообща свидетельствовать о милосердной Божьей благодати, явленной во Христе Распятом и Воскресшем, и будут стараться устранить остающиеся препятствия к полному церковному единству, в том числе евхаристическому. Именно такого единства желает Сам Христос, дабы мир уверовал».

Отвечая на вопрос о том, то ли это единство, о котором молился Христос, проведу актуальные слова из книги «Великая Борьба» христианской писательницы Эллен Уайт. Несмотря на то, что эта книга была написана более века назад, её слова в наши дни становятся поистине пророческими:

«В настоящее время протестанты куда более благосклонно относятся к римско-католической церкви, чем в прежние годы… Всё шире распространяется убеждение в том, что, в конце концов, наши разногласия по основным вопросам не так уж велики, как ранее казалось, и что незначительная уступка с нашей стороны будет способствовать лучшему взаимопониманию с Римом. Было время, когда протестанты дорожили свободой совести, завоёванной столь дорогой ценой… Теперь же высказываются совершенно другие мнения.

Раздаются голоса, что церковь была оклеветана, и протестантский мир склонен согласиться с этим. Многие утверждают, что несправедливо судить о нынешней церкви по тем нелепостям, которыми знаменовалось её правление во времена невежества и мрака. Они оправдывают её ужасную жестокость варварскими нравами той эпохи, подчёркивая, что влияние современной цивилизации изменило отношение церкви ко многим вещам.

Неужели люди забыли, что эта власть на протяжении восьми веков претендовала на непогрешимость?.. Поскольку Рим утверждает, что “церковь никогда не заблуждалась и, согласно Писанию, никогда не будет заблуждаться”, то как она может отречься от принципов, которыми руководствовалась в прошлые века?..

Примирительный тон Рима не свидетельствует о перемене настроений. Католическая церковь проявляет терпимость там, где она беспомощна. Вот что говорит епископ О’Коннор: “Мы безропотно терпим свободу религий до тех пор, пока не удастся заменить её на противоположный принцип без ущерба для католического мира…”».

О чём это свидетельствует? О том, что большинство верующих, к сожалению, обманывается в своих ожиданиях, возлагая излишние надежды на межрелигиозный диалог как на средство, с помощью которого общество добьётся стабильности и мира. Многие слишком поздно поймут, что «когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба… и не избегнут» (1 Фессалоникийцам 5:3). Поэтому следует с большой осторожностью относится к инициативам религиозных вождей. Но при этом следует сделать и существенную оговорку. «В римско-католической церкви есть настоящие христиане. Тысячи людей, принадлежащих к этой церкви, служат Богу согласно тому свету, который они имеют… Они никогда не видели разницы между чистосердечным служением Богу и простым исполнением формальностей и обрядов. Господь участливо смотрит на этих людей… Он откроет им истину, как она есть, — в Иисусе, и многие из них присоединятся к Его народу» (Э. Уайт. Великая борьба).

Так какого же единства ожидает от нас Господь? Единства в Духе Истины. Разве не об этом говорил Христос, молясь об учениках? «И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною», — просил Он. Следовательно, подлинное единство является результатом принятия принципов Закона Божьего и Вечного Евангелия. И только те, кто узнали, поняли, полюбили и приняли истину Слова Божьего, только те могут быть по-настоящему едины!

Евгений Седов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.