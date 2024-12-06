«Одного тебе недостаёт»

Представьте, что значимый человек говорит вам: «Всем ты хорош. Одного тебе не хватает…» Как думаете, чего не хватает вам?

История из Евангелия, о которой мы поразмышляем сегодня, начинается так: «Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Евангелие от Марка 10:17).

Самый важный вопрос

Юноша, задавший вопрос Иисусу, был одним из местных начальников. У него было богатое имение, и он занимал высокое положение в обществе. Он видел, с какой любовью Христос относился к детям, которых привели к Нему. Он видел, с какой нежностью Иисус принимал их, брал на руки, и его сердце загорелось любовью к Спасителю. Ему захотелось стать Его учеником. Он был глубоко тронут увиденным, и, когда Христос отправился дальше, побежал вослед, упал перед Ним на колени и спросил искренне и серьёзно о том, что является самым важным для души каждого человека: «Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»

«Что ты называешь Меня благим? — отвечал Иисус. — Никто не благ, как только один Бог» (Евангелие от Марка 10:18). Иисус хотел испытать искренность этого начальника и выяснить, что он имеет в виду, называя Его благим. Понимал ли он, что Тот, с Кем он разговаривает, был Сыном Божьим? Что таилось в глубине его сердца?

Чего мне не хватает?

Этот начальник высоко ценил собственную праведность. Он и мысли не допускал, что у него есть какие-то недостатки, но полного удовлетворения не испытывал. Он чувствовал потребность в том, чем он не обладал. О, если бы Иисус благословил его, как Он благословил детей, о, если бы Он насытил его душу!

Иисус ответил ему, что если он хочет наследовать вечную жизнь, то должен выполнять заповеди Божьи. И Он назвал некоторые заповеди, которые показывают обязанности человека по отношению к своим ближним. Начальник ответил положительно: «Всё это сохранил я от юности моей; чего ещё недостаёт мне?» (Евангелие от Матфея 19:20).

Христос посмотрел в глаза молодому человеку, как бы читая его жизнь и испытывая его. «Одного тебе недостаёт, — сказал Он, — пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Евангелие от Марка 10:21).

Если бы богатый юноша подчинился руководству Христа, то смог бы сделать немало добра. Иисус хотел найти в нём Своего единомышленника. Христос жаждал развить всё лучшее в его характере и посвятить его Богу. Покорись юноша Христу, — он мог бы возрастать в атмосфере Его присутствия. О, если бы он сделал этот выбор, каким славным было бы его будущее!

«Если хочешь быть совершенным, — сказал Иисус, — пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Евангелие от Матфея 19:21). Христос читал в сердце начальника. Тому недоставало только одного, но это и было жизненно важно. Ему необходимо было обратить своё сердце к Богу. Не сделай он этого, всё его естество извратилось бы. Потворство своим желаниям укрепило бы в нём эгоизм. Чтобы принять любовь Божью, он должен был отказаться от всепоглощающей любви к самому себе.

Нелёгкий выбор

Христос испытал этого человека, предоставив ему возможность выбирать между небесным сокровищем и мирским величием. Небесное сокровище было бы дано ему, если бы он последовал за Христом по пути самоотречения.

Христос фактически предложил этому правителю: «Изберите себе ныне, кому служить» (Библия, книга И. Навина 24:15). Выбор он должен был сделать сам. Иисус страстно желал его обращения. Он указал этому человеку на проблему и с глубоким интересом наблюдал за юношей, пока тот обдумывал Его предложение.

Христос поставил единственное условие, без которого этот правитель не мог бы стать истинным христианином. Слова Христа были словами мудрости, хотя они и казались суровыми и требовательными. Высокое положение и имение незаметно оказывали недоброе влияние на характер молодого человека. И если бы он продолжал дорожить этими благами, они вытеснили бы Бога из его сердца.

Начальник быстро понял, что имел в виду Христос, и сильно опечалился. Если бы он осознавал всю ценность предложенного ему дара, то немедля решился бы стать одним из последователей Христа. Но сатана искушал его заманчивыми перспективами. Юноша мечтал о небесных сокровищах, но хотел иметь и мирские блага, которые ему могло доставить его богатство. Его огорчили поставленные условия. Ему хотелось обрести вечную жизнь, но совсем не хотелось чем-либо жертвовать ради этого. Цена вечной жизни показалась ему слишком высокой, и он, опечаленный, отошёл, «потому что у него было большое имение» (Евангелие от Марка 10:22).

Нарушитель первых двух заповедей

Уверенный, что соблюдает Закон Божий, молодой иудей обманывался. Как оказалось, его кумиром было богатство. Он не мог следовать заповедям Божьим, поскольку мир занимал в его сердце первое место. Он любил дары Божьи больше, чем Самого их Подателя. Христос предложил юноше стать Его последователем. «Следуй за Мною», — сказал Он. Но Спаситель значил для него меньше, чем видное положение в обществе и богатство. Слишком велик казался риск — отдать свои весьма ощутимые земные сокровища за невидимые сокровища на небесах. Он отверг предложенную ему вечную жизнь, ушёл прочь и с тех пор поклонялся этому миру.

Иисус с грустью сказал: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Евангелие от Матфея 19:23, 24).

Тяжёлое испытание

Через это тяжёлое испытание проходят тысячи людей, выбирая между Христом и миром. И многие избирают мир.

Беседа Иисуса с молодым богачом — наглядный урок для нас. Только те будут признаны детьми Божьими, кто станет соработником Христа, кто скажет: «Господи, всё, что я имею, и весь я — всё Твоё!» Все должны задуматься над тем, что значит желать Неба и отказаться от него из-за своего малодушия.

Подумайте, что значит — сказать Христу: «Нет!» Начальник ответил: «Нет, я не могу отдать Тебе всё!» Не говорим ли мы то же самое? Господь дал нам всё необходимое, чтобы творить Его волю на земле, и Христос предлагает воспользоваться этими средствами. Только так Он может спасти нас.

Верные управители

Имение этому начальнику было вверено только для того, чтобы он мог показать себя преданным управляющим. Он должен был раздать все эти блага нуждающимся. И сегодня Бог даёт людям средства, таланты и возможности, чтобы они могли стать Его орудиями в деле помощи бедным и страдающим. Тот, кто использует вверенные ему дары согласно замыслу Божьему, становится соработником Спасителя. Такой человек, достойно являя характер Христа, многих приводит к Богу.

Призыв к самоотречению

Суть учения Христа сводится к отказу от своего «я». Призыв к самоотречению нередко звучит слишком категорично, но не существует другого пути спасти человека, как только отсечь то, что может пагубно отразиться на характере.

Последователи Христа, возвращая всё, что Ему принадлежит, собирают себе сокровища, которые будут вручены им, когда они услышат слова: «Хорошо, добрый и верный раб!.. войди в радость господина твоего» (Евангелие от Матфея 25:23).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Иисус сказал: «Не можете служить Богу и маммоне». Мамонна — языческий бог богатства.

Слова Господа могут многих смутить: все мы так или иначе связаны с деньгами, у кого-то есть вклады. Неужели Господь против денег? Неужели если мы их имеем или копим на что-то, то мы достойны осуждения?

Нет. Библия говорит, что у апостолов был денежный ящик. Дело не в деньгах и не в их количестве, а в отношении к ним. Можно быть богатым и не привязанным к деньгам. А можно быть сребролюбивым бедняком-скрягой.

Если у тебя деньги на месте Бога и своё упование и надежды ты возлагаешь на них, вот тогда ты в опасности.