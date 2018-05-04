Я был офицером и остался им, только теперь в армии Христа!

Наш сегодняшний гость — Олег Харламов, пастор Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, в прошлом военный.

— Расскажите, пожалуйста, как и почему вы стали военным? Что привлекло вас в этой профессии?

— В нашем роду много военных. Будучи ещё мальчишкой, в нашем семейном альбоме я как-то увидел фотографию моего дяди в военной форме. Мне эта фотография запала в душу, и я тоже хотел стать таким. Когда я подрос и оказался перед выбором профессии, моя школьная учительница, зная мои качества, предложила мне пойти учиться в военное училище, сказав, что эта профессия для меня. Я тогда отмахнулся, будучи уверен, что не смогу поступить. Дело в том, что в школе я учился плохо. Но учительница была неотступна. Когда я понял, что она от меня не отстанет, я согласился на её уговоры. И как только я согласился, у меня вдруг появилось сильное желание учиться и во чтобы то ни стало поступить в военное училище, доказать всем, кто уже махнул на меня рукой, что я способен на это.

За два года я превратился из твёрдого троечника в твёрдого хорошиста. Поступил в военное училище и закончил его. Диплом защитил на «5».

Служил на космодроме Плесецк в боевой части. Запускали искусственные спутники Земли. Армейская жизнь мне давалась легко, так как с детских лет фактически был приучен жить по Уставу.

Но армия меня много чему ещё научила. Самое главное — стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Также научила быстро ориентироваться в ситуации и, что очень ценно для меня сегодня, уметь работать с людьми. Умение подчиняться своим командирам и командовать своими подчинёнными так, чтобы тебя уважали.

— Когда вы заметили участие Бога в вашей жизни? Бывали ли сложные или опасные ситуации, когда Бог помогал вам?

— Участие Бога в моей жизни я стал замечать, когда поверил в Иисуса Христа и принял Его как моего личного Спасителя. До этого я был продуктом атеистического воспитания. Такие понятия, как Бог, церковь, религия, грех, были для меня чуждыми и не представляли никакого интереса.

Я стал верующим человеком, будучи офицером, и не потому, что моя служба была сопряжена с опасностями, хотя они меня поджидали на каждом шагу, но путём поиска смысла жизни. У меня была замечательная жена, которая подарила мне двух замечательных детей. Я занимался любимым делом. У меня была достойная зарплата, квартира, но… Где-то в глубине души была какая-то пустота. Мне приходилось хоронить своих сослуживцев, похоронить отца, видеть, как хоронят других. В эти моменты я задавался вопросом: «Зачем вся эта жизнь, если всё равно я когда-нибудь умру?»

Когда Иисус стал для меня личным Спасителем, всё в моей голове встало на места. Я понял, что смерть — это не конец, что есть прекрасное и притом вечное продолжение, где не будет горя, страданий и, самое главное, смерти! Но чтобы этого достичь, я должен прожить свою жизнь качественно с Богом и с окружающими людьми.

Как только я это понял, Бог стал явно участвовать в моей жизни.

— Как состоялось ваше знакомство с Библией? Как эта книга повлияла на ваше мировоззрение?

— Моё первое знакомство с Библией произошло в 1992 году, когда я приехал в отпуск в свой родной город-герой Волгоград. Моя мама и её родная сестра с мужем в это время посещали программу по изучению Библии. Их восторгу не было конца! Мы с женой решили сходить и убедиться, действительно ли там всё так интересно и понятно. Программа нам понравилась и, решив пройти её до конца, мы получили в подарок Библию. Для меня тогда впервые стало понятно, что такое Бог, церковь, религия, грех. Я понял также, что если не доверю свою жизнь Богу, то рискую многим, а я по натуре не люблю рисковать. И когда было приглашение креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа я вышел в знак согласия. Тогда вместе со мной крестились моя жена, мама и тётя с дядей.

Но вернувшись после отпуска на службу, я полностью погрузился в неё. Жизнь моя текла по-прежнему. Пьянки, гулянки продолжались, причём с нарастанием. Это стало сказываться на отношениях в семье. Разговоры с женой стали доходить до развода. Это меня отрезвило, так как я очень любил свою жену, детей и не хотел повторить печальный опыт моего отца. Это всё продолжалось три года.

Однажды вечером, придя домой со службы, когда мы уложили детей спать, я обнял свою жену, и, смотря ей в глаза, попросил прощения и предложил склониться на колени и вместе помолиться, попросить Господа сохранить нашу семью и с этого дня начать жить по заповедям Божьим. Жена простила меня и согласилась со мной помолиться. После этой молитвы я испытал такое состояние радости, какое не испытывал ещё никогда в жизни.

— Что поставило точку в вашем решении посвятить свою жизнь Иисусу Христу?

— Это интересный вопрос! Ведь мне офицерская служба нравилась в целом, но она вступала в противоречие с моими христианскими убеждениями. Со временем образовалась группа единоверцев из Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Один я мужчина и все остальные женщины. Когда возник вопрос: «Кто будет руководителем?» — все посмотрели в мою сторону и сказали: «Конечно Олег!» Я согласился. Пробуя себя в «новой» должности я заметил, что мне это интересно и даже нравится. Сёстры меня вместе с женой всегда ободряли и поддерживали, как могли. Я решил уволиться из армии и уехать жить с семьёй в свой родной город Волгоград.

В Волгограде мы активно включились в жизнь и служение церкви. Меня рукоположили в сан пресвитера, а спустя некоторое время пригласили на пасторское служение. Мы с женой долго молились об этом. Была внутренняя борьба. Но когда после очередной молитвы мы приняли решение идти на пасторское служение, в сердце ощутили мир. Это было знаком для нас, что мы приняли правильное решение! Мы решили стать защитниками Небесного Отечества. Я был офицером и остался им, только теперь в армии Христа! Спасение людей — это самое высокое призвание. Ни одного дня я не пожалел о решении стать пастором.

— Как изменилось ваше понимание патриотизма во время службы в армии и сейчас?

— Патриот — это тот, кто любит своё Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей родины. Именно из этих патриотических чувств я пошёл служить в армию и хотел стать профессионалом своего дела. До того как я стал верующим, у меня не было внутренних конфликтов, но потом я стал испытывать внутренний дискомфорт. Какому отечеству отдать предпочтение — Небесному или земному? Иисус помог мне разобраться с этой дилеммой! Он сказал: «Отдавайте Богу Божье, а кесарю кесарево». То есть я должен служить своему земному Отечеству честно и добросовестно до тех пор, пока законы армейский службы не будут противоречить законам Небесного Отечества.

— Совместима ли вера в Бога и служба в армии?

— Служить в армии человек верующий может, если его служба не связана непосредственно с убийством людей. Пример тому недавно вышедший фильм «По соображениям совести», основанный на реальных событиях о службе адвентиста в армии США во время Второй мировой войны в битве за Окинаву в Японии.

— Что бы вы пожелали сегодня молодым людям, которым предстоит служба в армии?

— Во-первых, не бояться трудностей. Они делают нас сильными. Во-вторых, так как это хорошая школа мужества, пройти её достойно.

Беседовала Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.