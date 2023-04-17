Огонь подходит к дому!

В вашей жизни случались чудеса? Одним чудом из жизни моей племянницы Ярославы я не могу не поделиться.

Это случилось 7 мая 2022 г. в г. Уяр Красноярского края. Была суббота. Дул сильный ветер, горели две улицы дом за домом. На пути огня в центре остались целыми два дома и все подсобные строения. Может, это случайность?

Ярослава позвонила мне, когда я находилась на богослужении в соседнем городе. Обычно я отключаю телефон, а в этот день поставила на вибрацию. «Тётя Надя, у нас горит Уяр», — слышу я. Что делать? Остановили проповедь, встали на молитву.

Через некоторое время опять звонок: «Огонь подходит к нашему дому, уже лицо горит от жара. Мы выгоняем машину со двора, спускаем с цепи собаку и выезжаем в безопасное место». Церковь снова молится. Просим остановить огонь, но понимаем, что при таком ветре шансов мало. Ярослава с семьёй тоже слёзно умоляет Бога.

Хотя я и плакала, и мысленно прощалась с домом племянницы, готовясь пригласить её семью пожить у меня, в глубине души была надежда — чуть живая, но надежда.

После богослужения мы с сестрой задержались в церкви. Молились и ждали. И вновь просьба к Богу — остановить огонь перед домом. И, о чудо! Так и произошло. «Наш дом цел», — слышим голос племянницы. «Как? Не может быть!» — пришла первая мысль.

Очевидцы рассказывают, что, когда огонь дошёл до дома Ярославы и склада лакокрасочных материалов, стоящего через забор от них, свершилось чудо. Ветер резко разделил огонь в разные стороны. Сгорели строения справа и слева от них. Горело всё: дома, заборы, ворота, деревья и их корни, горели земля и животные… Огонь полыхал далеко впереди: перекинувшись через дорогу, он дошёл до конца улиц. Пожарные не успевали тушить.

Приехав к Ярославе на следующий день, я увидела то, что совершил огонь. Сгорели более двухсот домов, а домик племянницы цел. Теплица, баня, сарай стоят, не тронутые огнём, среди пепелища. Слава Господу Богу! Пострадал только угол забора, причём, перед домом упал пролёт забора, но огонь не пошёл на дом. Это чудо!

В течение трёх дней, как на островок, сбегались к Ярославе соседские, с обгоревшими лапами и шерстью, но уцелевшие собаки и кошки. Даже одинокая курица успела подарить хозяевам яйцо в углу двора в благодарность за корм и приют, а кошка под крышей родила котят.

Проходящие и проезжающие мимо люди дивились такому чуду — уцелевшему дому среди пепелища. Я спросила пожарных, видевших всякое: «Что это? Случайность или Божье чудо?» Ответ был такой: «Божье чудо. Происшедшее не поддаётся никакой человеческой логике. Что это, если не чудо?»

Впрочем, было и другое мнение: «Это отец твой из могилы помог тебе». Какое заблуждение! Дело в том, что за два месяца до события Ярослава похоронила своего отца (моего брата), умершего от ковида. Для нас это было великое горе. А тут такой подарок от Бога: всё, построенное отцом, сохранилось, и это дороже дорогого. Как не поверить такому Богу? Он поддержал Ярославу и нас в трудный час.

Почему же огонь обошёл эти два дома? Однозначно, это Божье провидение. Во-первых, владельца склада мы знаем как любящего и боящегося Бога человека. Во-вторых, семья Ярославы потянулась к Богу. Ни один мой приезд к ним (особенно после смерти отца) не обходится без молитвы, без размышления над Словом Божьим. Господь дал им шанс на спасение и надежду, что Он их не оставит. «Это Бог спас наш дом, мы молились», — отвечают они тем, кто говорит, что это было просто везение. Тот, кто хоть краешком сердца прикасается к Истине, начинает понимать и видеть славу Божью и Его любовь к человеку.

Через некоторое время, когда погорельцам отстроили дома, люди стали говорить: «Не повезло вам: у всех новое жильё, а вы в старом доме». Но для племянницы её старенький домик дороже новых: это память о родном человеке, который приложил сюда сердце и руки. Благодарность Господу за чудо Его провидения!

Надежда Плотникова,

г. Бородино, Красноярский кр.

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.