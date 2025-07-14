Как сохранить огурцы без уксуса и лимонной кислоты?

Огурчики, как бочковые

Хорошо моем банки. Если у вас небольшая семья, то удобнее использовать банки 1,5 л. Выкладываем в банки зубчики чеснока, зонтики укропа, листья хрена, смородины, вишни.

Огурцы моем, обрезаем «попки». Заливаем рассолом (на 1 л холодной питьевой воды берём 2 ст. л. соли). Накрываем крышками (негерметично). Помещаем банки на поддон и оставляем на 2 – 3 дня при комнатной температуре. Рассол за это время помутнеет, начнёт убегать из банки. Когда огурчики заквасятся, рассол сливаем в кастрюлю, добавляем в неё немного воды, чтобы компенсировать потерянную жидкость, и доводим до кипения. Тем временем перегруппировываем огурцы, так как они уменьшатся в объёме, станут податливыми. Например, если у нас четыре банки с огурцами, одну из них мы разложим, чтобы другие три были набиты плотненько. Заливаем банки до самого верха, чтобы не было воздуха. Закатываем или закручиваем стерильными винтовыми крышками, охлаждаем, убираем в погреб или холодильник на хранение. Желательно использовать сорта огурцов, подходящие для засолки: огурцы некоторых сортов могут получиться не хрустящими.

Если вы любите бочковые огурцы, то такая заготовка наверняка придётся вам по вкусу.

Подготовила Оксана Соловьёва