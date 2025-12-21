Рогалики затяжные

Они очень вкусные. Честно. Ела бы и ела… Зимние каникулы — отличный повод собраться всей семьёй и сделать много-много таких рогаликов. Они неплохо хранятся, так что творите с запасом.

Рогалики с финиково-ореховой начинкой

Ингредиенты:

Тесто:

150 г (⅔ стакана) воды

50 г (¼ стакана) кокосового масла

1 ч. ложка соли

130 г (1 стакан) кукурузной муки

130 г (1 стакан) пшеничной муки

1 сорта

Начинка:

350 г (20 шт.) фиников

100 г (1 стакан) грецких орехов

Приготовление:

1. Финики тщательно вымыть и залить кипятком. Оставить, пока готовятся остальные компоненты.

2. Готовим тесто. Кокосовое масло растопить (если оно хранится в холодильнике). В блендер поместить воду, масло, соль. Взбить. Полученную жидкость вылить в ёмкость, добавить кукурузную и пшеничную муку, вымесить тесто. Оставить постоять, пока приготовим начинку.

3. Готовим начинку. Финики очистить от косточек, взбить в чаше погружного блендера до однородности. Полученную массу поместить в ёмкость. Затем измельчить в крошку орехи. Часть измельчённых орехов отсыпать на плоскую тарелку (для украшения). Остальные орехи соединить с финиковый массой и перемешать.

4. Формируем рогалики. Тесто разделить на 2 равные части. Силиконовый коврик присыпать мукой, раскатать круг диаметром 30 см. Тесто разрезать «солнышком» на 16 равных частей. На каждый треугольный «лучик» (от широкого края) поместить по 1 ч. ложке (с небольшой горкой) финиково-ореховой массы, размазать по «лучику». Свернуть лучик от широкого края к узкому. Полученный рогалик обвалять лицевой стороной в ореховой крошке. Выпекать в разогретой духовке 30 – 35 минут при температуре 180°C.

Примечание: Духовки у всех разные, поэтому следите, чтобы рогалики не пригорели (иначе будут сухими).

Выход: 32 рогалика.

Telegram-канал «Растительная кухня Валерии Любимовой»

