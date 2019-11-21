Окно овертона. Как управляют людьми

Американский общественный социолог Джозеф Овертон в 1990 г. раскрыл механизмы продвижения любых идей и, в первую очередь, аморальных. Когда знакомишься с его теорией, становится понятно, как в нашем обществе ужились идеи гомосексуализма и однополых браков. Чего нам ждать в будущем?

Совершенно чуждые обществу аморальные идеи принимаются законодательно. Как это происходит?

Согласно Овертону, для каждой идеи или проблемы в обществе существует окно возможностей. В пределах этого окна любую идею могут широко обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно «двигают», меняя тем самым веер возможностей, от стадии «немыслимое» и полностью отвергаемое до стадии «актуальная политика», то есть уже широко обсуждаемое, принятое массовым сознанием и закреплённое в законах. Эффективным этот механизм делает последовательное, системное применение и незаметность для общества-жертвы самого факта воздействия.

Овертон описал пять стадий от начала формирования идеи до её законодательной поддержки государством. Не уверена, что эта теория доказана научно. Однако она объясняет, как сложилось так, что в некоторых странах священнослужителей судят за то, что они отказываются благословлять однополые браки.

Перспектива жизни в обществе, где формируются идеи зла, не привлекает, а напротив, пугает. Теория Овертона вселяет в человека страх за своё будущее, будущее детей, страны.

Вот если бы применить эту теорию для мирных целей, систематически развивая евангельские идеи добра и мира к спасению всех людей… Но на уровне государства это вряд ли возможно. Всякий читающий Библию знает, кто «князь» этого мира — сатана, который «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (Библия, 1 Послание Петра 5:8).

Размышляя о теории Овертона, я убеждаюсь в истинности библейских пророчеств о последнем времени, когда растление на земле будет невиданных размеров. Очень скоро злу придёт конец. Сам Господь явится, чтобы навсегда покончить с грехом и установить Своё Царство.

Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.