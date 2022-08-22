— Олеся, ты простила его?

Унести ненависть и непрощение с собой в могилу или простить — такой нелёгкий выбор предстояло сделать Олесе.

Олеся (имя изменено по просьбе родственников) была третьим ребёнком в семье. У девочки с детства был ДЦП. Она всегда была окружена любовью и вниманием родных, росла и развивалась лучше, чем многие дети с этим же диагнозом. Закончила 9 классов и отучилась на швею. Хотела поступить дальше, но по какой-то причине не получилось у неё. Начались слёзы, переживания.

В это время Олеся познакомилась с одним парнем, который попытался её изнасиловать, но девочка сопротивлялась из всех сил и не позволила надругаться над собой.

Случившееся не прошло бесследно, у Олеси началась депрессия. Она срывалась на маму, ненавидела всех и вся и завидовала тем, кто счастлив. Особенную ненависть Олеся испытывала к тому парню, который так плохо поступил по отношению к ней… Вскоре девушке поставили диагноз рак.

Три дня назад я зашла в комнату Олеси. Красивая, молодая, с блестящими, красивыми от природы, чёрными волосами… Я её вижу в первый раз, и она меня видит впервые. Пойти поговорить с ней побудил меня Господь. Перед поездкой к ней я размышляла, о чём же буду говорить. И пришла мысль: несколько лет назад были стресс, обида, изнасилование…

И вот, передо мной сидит в муках эта молодая красивая девушка. У неё последняя стадия рака, метастазы по всем внутренним органам. Четыре месяца спит только сидя, лёжа не может, потому что в лёгких жидкость. Боли невыносимые. Все врачи от неё отказались. Помощи ждать не от кого. Спрашиваю:

— Олеся, ты отдала своё сердце Иисусу?

Она отвечает мне:

— Отдала, но не до конца. Что-то держит меня.

Спрашиваю снова:

— Что говорят врачи, как долго у тебя уже эта болезнь?

Девушка отвечает:

— Пять лет.

— Олеся, а что было в твоей жизни пять лет назад?

Сначала она ответила резко: «Ничего!» Затем задумалась, посчитала, какой год был 5 лет назад, и начала рассказывать мне, что был стресс, депрессия, и всё из-за того, что не поступила в институт и некий парень чуть не изнасиловал её.

Спрашиваю:

— Олеся, ты понимаешь, что эта болезнь с того момента началась?

— Да!

— Олеся, ты простила его?

— Нет, ни за что, ненавижу его…

И тут у меня возникло ощущение, что я в тупике… Я вижу её боль, вижу её обиду и говорю ей: «Отдай своё сердце Иисусу, Он поможет тебе простить».

Олеся, еле сдерживая слёзы, ответила мне, что готова убить того парня. Я ей говорю:

— Если не простишь, то так и покинешь этот мир с обидой в сердце. Иисус воскресит Свой народ, твои родные будут искать тебя, а тебя не будет.

Настолько ей было больно от воспоминаний, что она ответила мне:

— Ну и пусть!

Я не стала настаивать на продолжении разговора, потому что девушка испытывала невыносимые муки и периодически отключалась от боли на несколько секунд или минут. Мне всё же удалось уговорить её подумать над этой ситуацией, и я попросила её слёзно:

— Отпусти эту ситуацию и прими в сердце Христа!

Я вернулась домой, но так сложились обстоятельства, что через день нужно было снова вернуться к Олесе. Ей стало намного хуже. Врачей вызывали каждый час. Ничего не помогало. Теперь её взгляд меня встретил, как родную. Она была более открыта ко мне. Но у меня ступор. Я не знаю, как себя вести. Её мучения меня доводят до слёз, а плакать нельзя, нельзя сдаваться. Присела рядом, обняла её и про себя молюсь о ней, а слёзы ручьём, не могу остановиться.

Помолившись, спрашиваю:

— Олеся, ты подумала о нашем разговоре?

— Да.

— Олеся, ты отдала своё сердце Иисусу?

— Да.

— Ты простила и отпустила?

— Да.

Потом девушка повторила за мной несколько фраз: «Иисус, облегчи мою боль. Господи, поддержи меня».

Когда я уехала домой, по дороге мне позвонила сестра Олеси: умирающая просила её передать мне, что у меня такие тёплые руки были, когда я её обнимала, что она себя чувствовала хорошо. Я ей сказала, что в этот момент я молилась, а значит, Иисус через меня обнимал её. Я так рада была, что Олеся почувствовала Христа!

Ночью я спала плохо, просыпалась и молилась за её последние минуты на земле. Как я узнала чуть позднее, в 4:10 утра сердце Олеси перестало биться. Муки закончились.

Я надеюсь увидеть Олесю, когда за нами придёт Христос на облаках небесных и заберёт нас туда, где нет болезней, слёз и мучений. И знаете, почему я всё это рассказала вам? Всё просто. Отдайте ваши сердца Иисусу. Не копите обиду, зависть и негатив. Жизнь так коротка! Прощайте, и прощены будете.

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откровение 3:20, 21).

Марианна Марикка

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.