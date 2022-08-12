Он может успокоить твою бурю

Почему, ну почему мы, люди, нередко вспоминаем о Боге лишь в бушующем море, и то только тогда, когда сами вдоволь намахались вёслами, а силы покинули нас?

После напряжённого дня

В тот день Иисус много учил и исцелял, даже вечером множество людей по-прежнему толпилось вокруг Него. Он служил людям, едва успевая поесть и отдохнуть. Враждебные нападки и клевета фарисеев затрудняли Его служение. И теперь к концу дня Он настолько устал, что решил отдохнуть где-нибудь в уединённом месте на противоположном берегу озера.

И вот Иисус отпустил народ, ученики взяли Его в лодку и тут же отплыли. Но они отплыли не одни. В стоявшие у берега рыбацкие лодки сели люди, следовавшие за Иисусом, желая по-прежнему слышать и видеть Его.

Наконец-то Спаситель, одолеваемый усталостью и голодом, мог отдохнуть от постоянно теснившегося вокруг Него народа. Он лёг на корме лодки и вскоре заснул.

Буря

Вечер был тихий и приятный, на озере царила тишина. Но неожиданно небо потемнело, из-за горных вершин с восточной стороны подул яростный ветер, и на озере разразилась сильная буря.

Солнце уже село, и ночной мрак опустился над бушующими водами. Вздымаемые ветром волны с силой ударяли в лодку учеников, угрожая потопить её. Бывалые рыбаки, проведшие всю свою жизнь на озере, пережили много бурь. Но теперь их сила и опыт не помогали. Беспомощные, оказавшись во власти стихии, они потеряли всякую надежду, когда увидели, что лодка дала течь.

Единственная надежда

Поглощённые мыслями о спасении, они забыли о том, что в лодке находился Иисус. Теперь же, увидев, что все усилия напрасны и смерть неминуема, они вспомнили о Том, Кто повелел им переплыть море. Иисус был их единственной надеждой. В беспомощности и отчаянии они воскликнули: «Учитель, учитель!» Но густая тьма скрывала Его от их глаз. Голоса тонули в рёве ветра, и не слышалось никакого ответа. Страх и сомнение охватили их. Неужели Иисус их оставил? Неужели Тот, Кто имел силу побеждать бесов, болезни и саму смерть, не может помочь сейчас Своим ученикам? Неужели Он забыл о них в беде?

И снова они зовут Иисуса, и снова — никакого ответа, слышен только вой ветра. Лодка уже начала тонуть. Ещё мгновение — и они будут поглощены разъярённой стихией.

Спит среди всеобщей паники

Внезапно вспышка молнии пронзает тьму, и они видят Иисуса — Он безмятежно спит среди всеобщего смятения. С удивлением и отчаянием они кричат: «Учитель! неужели Тебе нет нужды, что мы погибаем?» Как Он может так спокойно спать, когда они в опасности, на краю гибели?

Их крик пробуждает Иисуса. В свете молнии они видят небесный мир на Его лице. Они читают в Его взоре самозабвенную, нежную любовь, и, обратившись к Нему, вопиют: «Господи! спаси нас: погибаем!» (Евангелие от Матфея 8:25).

«Умолкни! Перестань!»

Не было случая, чтобы такой вопль души не был услышан. Когда ученики из последних сил налегают на вёсла, Иисус встаёт. Он стоит среди Своих учеников, освещаемый вспышками молнии, и разъярённые волны обрушиваются на лодку. Иисус поднимает Свою руку, совершившую так много дел милосердия, и говорит разбушевавшемуся морю: «Умолкни, перестань!» (Евангелие от Марка 4:39).

Буря стихает. Волны улеглись, тучи рассеялись, и засияли звезды. Лодка покоится на тихом море. Иисус печально обращается к Своим ученикам: «Что вы так боязливы? как у вас нет веры?» (Евангелие от Марка 4:40).

Ученики онемели от удивления. Даже Пётр был не в состоянии выразить благоговение, переполнявшее его сердце. Лодки, сопровождавшие Иисуса, подвергались такой же опасности. Страх и отчаяние охватили людей. Но Иисус Своим словом усмирил бурю. Страшный шквал согнал лодки в одно место, и все оказались свидетелями свершившегося чуда. Когда стало тихо, люди забыли о страхе. Они шептались между собой: «Кто Этот, что и ветры и море повинуются Ему?»

Уверенность в заботе Небесного Отца

Когда Иисус пробудился, чтобы встретиться лицом к лицу с бурей, Он был совершенно спокоен. Ни малейшего признака тревоги не выражалось ни в Его слове, ни во взгляде, потому что в Нём не было страха. Он верил в могущество Отца. Спокойствие объяснялось верой — верой в любовь и заботу Бога.

Как Иисус сохранял уверенность в заботе Отца, так и мы должны покоиться в заботливых руках нашего Спасителя. Если бы ученики доверяли Ему, они были бы спокойны. Пытаясь спасти себя, они забыли про Иисуса и обратились к Нему лишь тогда, когда убедились в своей беспомощности.

Как часто мы поступаем так же, как ученики! Надвигаются бури искушений, и яростно сверкают молнии, и волны отчаяния накатываются на нас, а мы боремся с бурей в одиночку, забывая, что есть Тот, Кто может помочь нам. Мы полагаемся на собственные силы до тех пор, пока не потеряем последнюю надежду и не ощутим близость смерти. Только тогда мы вспоминаем Иисуса, и, если молим Его о спасении, наша просьба не будет напрасной. Хотя Он со скорбью укоряет нас в неверии и самонадеянности, однако никогда не откажется подать нам руку помощи. На суше ли, на море ли, но если Спаситель в наших сердцах, нам нечего бояться. Живая вера в Искупителя успокоит жизненное море, и мы будем избавлены от опасности таким образом, какой Он сочтёт наилучшим для нас.

Кто усмирит нашу бурю?

В этом чуде усмирения бури кроется и другой духовный урок. Опыт каждого человека доказывает истинность слов Библии: «Нечестивые как море взволнованное, которое не может успокоиться… Нет мира нечестивым, говорит Бог мой» (книга пророка Исаии 57:20, 21). Наш мир разрушен грехом. Мы не обретём покоя, если не укротим своё «я». Без этого человек не в силах справиться со страстями, бушующими в сердце. Мы так же беспомощны, как были беспомощны ученики среди разыгравшейся бури. Но Тот, Кто смиряет бушующие волны Галилейского моря, говорит слово мира каждой душе. И каким бы яростным ни был шторм, всякий, обращающийся к Иисусу с мольбой: «Господи, спаси нас!» — будет спасён.

Благодать Христа, примиряющая душу с Богом, усмиряет восставшие в человеческой душе страсти, и в Его любви сердце обретает покой. «Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани» (Библия, книга Псалтирь 106:29, 30).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.