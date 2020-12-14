Он обязательно придёт!

Настанет день, непременно настанет, когда любящие Господа встретятся с Ним лицом к лицу! Это будет незабываемо! Иисус обещал прийти опять. Верующие называют это событие Вторым пришествием Христа. Слышали ли вы о нём?

Библейские пророчества говорят о возвращении нашего Господа 1500 раз. В Новом Завете об этом событии говорится каждые 25 стихов.

Сколько осталось земле?

Для многих словосочетание «до второго пришествия» синонимично слову «никогда». Некоторые не задумываются, что Земля в том виде, в каком она есть сейчас, не будет существовать вечно. Наша планета уже давно стенает от того, что творят люди. Нельзя бесконечно губить её и надеяться при этом, что всё будет, как и прежде. Бог пообещал, что настанет «время… погубить губивших землю» (Библия, книга Откровение 11:18). Вы слышали о гигантском острове из мусора в Тихом океане? По некоторым данным, его площадь достигает площади Франции. Иисус вернётся, чтобы очистить Землю. И Он не замедлит.

Где будешь ты?

В день пришествия Христа будут две группы людей: одна станет встречать Господа с радостью и восторгом, говоря: «Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Библия, книга пророка Исаии 25:9).

Вторая группа будет в панике взывать к «горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Библия, книга Откровение 6:16). Очевидно, что для этой группы людей Второе пришествие Христа станет событием неожиданным и нежеланным.

Мир накануне пришествия

Библия говорит, что перед Вторым пришествием отовсюду будут раздаваться голоса: «Мир и безопасность».

Казалось бы, жить становится комфортнее: быт налажен, техника облегчает труд человека, поиск информации значительно упростился, большие расстояния легко преодолеваются за несколько часов, существует широкий спектр товаров и услуг… Бери от жизни всё! Выбор огромный! И люди берут… Только какой ценой? Постоянно появляется что-то новенькое, что хотелось бы иметь, и люди работают всё больше. При этом всё меньше времени остаётся на отношения. А потому, как говорит Библия, «во многих охладеет любовь» (Евангелие от Матфея 24:12).

Жизнь кипит: «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:37, 38). Библия говорит, что накануне пришествия люди будут заняты своими обычными делами, и заняты настолько, что у них просто не будет времени думать. Дьявол позаботился о том, чтобы наполнить наши дни и ночи информацией и мероприятиями.

Кто будет в числе спасённых

Для тех, кто не думает о главном, пришествие Христа будет внезапным и шокирующим событием. На их глазах произойдёт то, о чём говорили эти «навязчивые проповедники», «религиозные фанатики», «выжившие из ума и помешавшиеся на религии» родственники. Этих проповедников высмеивали и гнали, унижали и оскорбляли. Но вот их слова сбываются.

Небо свернулось, как свиток. Земля дрожит. Могилы открываются, и умершие праведники воскресают нетленными. Они встречаются с близкими и родными, с которыми их разлучила смерть. Ангелы на руках приносят матерям детей. Какая радость! Библия так описывает людей, удостоившихся чести быть в числе спасённых: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия, книга Откровение 14:12).

Эти люди не просто называли себя верующими и твердили, что Бог у них в душе. Их вера проявилась в том, что они несмотря на насмешки и угрозы свято хранили все заповеди Божьи. Бог был для них близким Другом. Каждый день они открывали Ему своё сердце, ища Его совета и мудрости. Они прилежно исследовали Библию, чтобы уразуметь истину. А потом они жили в соответствии с тем, что им было открыто. Если они падали, то просили у Бога прощения и сил для победы над грехом. Они всецело полагались не на свои дела, но на заслуги Того, Кто отдал за них Свою жизнь.

Такой знакомый голос!

Господь Иисус умер и за тех, кто теперь в страхе прячется от Его сияющего лица. Им знаком, прекрасно знаком этот голос с небес, который пробуждает мёртвых. Сколько раз, полный грусти и нежности, он призывал их к раскаянию! Сколько раз он звучал трогательно и умоляюще — голос Друга, Брата и Искупителя! Для отвергших Его милость никакой другой голос не звучит так осуждающе, так обвиняющее, как этот, который столько времени взывал к ним: «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам?» (Библия книга пророка Иезекииля 33:11). О, если бы им был незнаком этот голос! Он пробуждает в памяти отвергнутые предостережения, неуслышанные призывы, преимущества, которыми они не воспользовались…

Дорогой друг, пока этот голос ещё нежно зовёт тебя, не отворачивайся от него. Иисус очень хочет увидеть именно тебя среди радостно приветствующих Его в день пришествия. Среди сотен и тысяч лиц Он обязательно обратит Свой взор на тебя, потому что ты для Него особенный. Вы обниметесь, чтобы никогда больше не расставаться.

Это не сказка, это близкая реальность. Но какой она будет для тебя, можешь решить только ты.

Иисус скоро придёт!

Егор Стасов

***

Новый год — это стрелки на Божьих часах,

Что сдвигаются быстро, не медлят…

Верь: настанет тот день, и Христос в облаках

Скоро явится в славе на Землю!

Но спасёшься ли ты? Или будешь молчать,

Не ответив на призыв последний?!

Что несёт этот год? Сколько нам ещё ждать?..

Друг, к Христу обратись, не медли!

Алина Гиндуллина

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.