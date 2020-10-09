Зверь, который управляет миром

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Читая книгу Откровение, последнюю книгу Библии, люди часто спрашивают: «Что это за власть зверя? И что такое начертание зверя? Может, зверь — это какой-то компьютер? Или какая-то организация? Или человек?» Давайте разбираться.

В книге Откровение содержится ужасающее предупреждение: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его» (Откровение 14:9, 10).

Апостол Иоанн так описывает показанное ему в видении: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его — имена богохульные» (Откровение 13:1).

Зверь в библейском пророчестве, согласно книге Даниила 7:24, символизирует земную власть или царство. Он приходит на смену четырём мировым империям (Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Рим) и имеет семь характеристик. Только одна власть на земле обладает этими характеристиками. Как библейская, так и светская история убедительно указывают, что это за власть.

❗Говоря о звере, Иоанн писал: «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» (Откровение 13:2). Дракон у Даниила и Иоанна символизирует сатану, который действовал через языческий Рим. В 350 году нашей эры римский император Константин перенёс столицу своей империи из Рима в Византию. Он назвал новую столицу в честь себя — Константинополем. Контроль же над Римом он отдал религиозному лидеру — епископу Римскому. Историк Артур Стенли в своём учебнике по истории описывает переход от политической власти к религиозной иерархии так: «Папы заполнили вакантное место римских императоров, наследовав свою власть, престиж и титулы от язычества… Константин оставил всё папе римскому… Папство является призраком скончавшейся Римской империи, восседая в венце на её могиле».

Мы видим, что языческий Рим передал свою власть папскому Риму.

❗Власть зверя из 13 главы книги Откровение будет в первую очередь религиозной. Она потребует поклонения: «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему?» (Откровение 13:3, 4).

«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно» (Откровение 13:5). Власть, заявляющая, что является олицетворением Бога и что ей принадлежат особые полномочия, которыми обладает один Бог, — это богохульная власть.

Какая же религиозная власть, пришедшая на смену языческому Риму, присвоила себе полномочия Бога? Давайте обратимся к истории.

В энциклике папы Льва XIII от 29 июня 1894 года мы читаем такие слова: «Мы занимаем на этой земле место Бога всемогущего».

Папство присвоило не только авторитет Христа, но и полномочия Бога, заявляя, что оно обладает властью прощать грехи.

В руководстве для священников, написанном Антонио Легуори, мы читаем: «Сам Бог должен согласиться с суждением Его священников и прощать или не прощать в соответствии с тем, отпускает ли священник грехи или нет… Первым следует приговор священника, а Бог только подписывается под ним».

Церковь заявляет, что имеет привилегию и прерогативу Бога прощать грехи. Однако Библия ясно говорит: «Един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 послание Тимофею 2:5, 6).

«И дано было ему вести войну со святыми и победить их» (Откровение 13:7).

Преследовало ли когда-либо папство инакомыслящих? По самым скромным подсчётам, количество христиан, замученных государственной церковью в период средневековья, составляет свыше 30 млн человек. Целые общины были уничтожены, хотя их вина заключалась лишь в том, что они были «еретиками» — осмеливались верить или проповедовать вразрез с доктринами папства.

Вот уникальное заявление из книги «Национальный церковный закон»: «Церковь может на основании Божественной власти, которой она обладает, конфисковать собственность еретиков, заключить их в темницу и осудить на сожжение… Право налагать серьёзнейшее наказание, вплоть до смерти, принадлежит Церкви».

Итак, зверь преследует верующих.

«Дана ему (зверю) власть действовать сорок два месяца» (Откровение 13:5). В библейских пророчествах день равен году. Власть зверя будет действовать 42 пророческих месяца, или 1260 дней, что составляет 1260 лет.

Произошло ли это в истории? К 538 году н. э. последняя из трёх держав, конфликтовавших с папством, была завоёвана. Прибавив 1260 лет к 538 году, мы получим 1798 год. В это время, по словам Иоанна, «одна из голов его (зверя) как бы смертельно была ранена» (Откровение 13:3). Была ли нанесена какая-нибудь «рана» папской власти в 1798 году? Да, была!

В том году Наполеон послал французского генерала Бертье в Рим, чтобы захватить папу в плен. Враги церкви торжествовали, провозглашая смерть папства. Но если бы они обратились к Писанию, то обнаружили бы, что папской системе не был положен конец, она была просто «ранена». В книге Откровение 13:3 говорится: «…но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем».

Эта рана исчезает на наших глазах. Папство возвращает себе влияние над всем миром! Наступает время, когда зверь проявит себя во всей полноте.

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это есть число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение 13:18). Думаете, это ИНН? Или паспорт нового образца? Давайте смотреть шире. Свет клином не сошёлся на нашей стране и наших паспортах.

В Библии число 7 символизирует совершенство и полноту. С другой стороны, число 6 — это число человеческое, символ несовершенства. Насколько же несовершенно несовершенство, записанное тремя шестёрками! 7 — авторитет Бога, 6 — авторитет человека. Закон Божий, или Десять заповедей, — выражение Божественного авторитета. Вы можете прочитать заповеди в Библии (Исход, 20 глава) или в статье «Десять заповедей». Обратите особое внимание на вторую и четвёртую заповеди. Соблюдаете ли вы их так, как учит Бог? Или вы подчиняетесь авторитету человеческой церковной власти, позволившей себе вносить изменения в Закон, написанный перстом Самого Бога?

Итак, число зверя — 666. Оно символизирует человеческий авторитет, посягающий на Закон Божий.

❗Не за горами то время, когда зверь будет использовать свою власть, чтобы заставить всё человечество согласиться со своими требованиями. «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откровение 13:16, 17). Вероятно, без чипов, кодов, цифровизации и вакцин не обойдётся, но все они будут лишь механизмами осуществления коварного плана. Суть же гораздо глубже, и очень важно не упустить её из виду. Начертание зверя — это не физический знак, это символ повиновения человеческому авторитету и восстания против Закона Божьего. О тех, кто не примет начертание зверя, говорится: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:12).

Мы живём в то время, когда зверь стремительно набирает силу, когда оттачиваются механизмы тотального контроля. Готовится почва для грядущих событий. И заботиться нужно не о бункере с тушёнкой, а о том, кто мой авторитет — Бог и Его Закон или смертный человек, превозносящий себя и посягающий на заповеди Божьи. Бог зовёт Своих детей выйти из ложной религиозной системы и последовать за Ним. Задумайтесь над этим.

Подготовил Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.

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