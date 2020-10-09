Зверь, который управляет миром

Читая книгу Откровение, последнюю книгу Библии, люди часто спрашивают: «Что это за власть зверя? И что такое начертание зверя? Может, зверь — это какой-то компьютер? Или какая-то организация? Или человек?» Давайте разбираться.

В книге Откровение содержится ужасающее предупреждение: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его» (Откровение 14:9, 10).

Апостол Иоанн так описывает показанное ему в видении: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его — имена богохульные» (Откровение 13:1).

Зверь в библейском пророчестве, согласно книге Даниила 7:24, символизирует земную власть или царство. Он приходит на смену четырём мировым империям (Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Рим) и имеет семь характеристик. Только одна власть на земле обладает этими характеристиками. Как библейская, так и светская история убедительно указывают, что это за власть.

❗Говоря о звере, Иоанн писал: «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» (Откровение 13:2). Дракон у Даниила и Иоанна символизирует сатану, который действовал через языческий Рим. В 350 году нашей эры римский император Константин перенёс столицу своей империи из Рима в Византию. Он назвал новую столицу в честь себя — Константинополем. Контроль же над Римом он отдал религиозному лидеру — епископу Римскому. Историк Артур Стенли в своём учебнике по истории описывает переход от политической власти к религиозной иерархии так: «Папы заполнили вакантное место римских императоров, наследовав свою власть, престиж и титулы от язычества… Константин оставил всё папе римскому… Папство является призраком скончавшейся Римской империи, восседая в венце на её могиле».

Мы видим, что языческий Рим передал свою власть папскому Риму.

❗Власть зверя из 13 главы книги Откровение будет в первую очередь религиозной. Она потребует поклонения: «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему?» (Откровение 13:3, 4).

❗«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно» (Откровение 13:5). Власть, заявляющая, что является олицетворением Бога и что ей принадлежат особые полномочия, которыми обладает один Бог, — это богохульная власть.

Какая же религиозная власть, пришедшая на смену языческому Риму, присвоила себе полномочия Бога? Давайте обратимся к истории.

В энциклике папы Льва XIII от 29 июня 1894 года мы читаем такие слова: «Мы занимаем на этой земле место Бога всемогущего».

Папство присвоило не только авторитет Христа, но и полномочия Бога, заявляя, что оно обладает властью прощать грехи.

В руководстве для священников, написанном Антонио Легуори, мы читаем: «Сам Бог должен согласиться с суждением Его священников и прощать или не прощать в соответствии с тем, отпускает ли священник грехи или нет… Первым следует приговор священника, а Бог только подписывается под ним».

Церковь заявляет, что имеет привилегию и прерогативу Бога прощать грехи. Однако Библия ясно говорит: «Един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 послание Тимофею 2:5, 6).

❗«И дано было ему вести войну со святыми и победить их» (Откровение 13:7).

Преследовало ли когда-либо папство инакомыслящих? По самым скромным подсчётам, количество христиан, замученных государственной церковью в период средневековья, составляет свыше 30 млн человек. Целые общины были уничтожены, хотя их вина заключалась лишь в том, что они были «еретиками» — осмеливались верить или проповедовать вразрез с доктринами папства.

Вот уникальное заявление из книги «Национальный церковный закон»: «Церковь может на основании Божественной власти, которой она обладает, конфисковать собственность еретиков, заключить их в темницу и осудить на сожжение… Право налагать серьёзнейшее наказание, вплоть до смерти, принадлежит Церкви».

Итак, зверь преследует верующих.

❗«Дана ему (зверю) власть действовать сорок два месяца» (Откровение 13:5). В библейских пророчествах день равен году. Власть зверя будет действовать 42 пророческих месяца, или 1260 дней, что составляет 1260 лет.

Произошло ли это в истории? К 538 году н. э. последняя из трёх держав, конфликтовавших с папством, была завоёвана. Прибавив 1260 лет к 538 году, мы получим 1798 год. В это время, по словам Иоанна, «одна из голов его (зверя) как бы смертельно была ранена» (Откровение 13:3). Была ли нанесена какая-нибудь «рана» папской власти в 1798 году? Да, была!

В том году Наполеон послал французского генерала Бертье в Рим, чтобы захватить папу в плен. Враги церкви торжествовали, провозглашая смерть папства. Но если бы они обратились к Писанию, то обнаружили бы, что папской системе не был положен конец, она была просто «ранена». В книге Откровение 13:3 говорится: «…но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем».

Эта рана исчезает на наших глазах. Папство возвращает себе влияние над всем миром! Наступает время, когда зверь проявит себя во всей полноте.

❗«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это есть число человеческое; число его — шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение 13:18). Думаете, это ИНН? Или паспорт нового образца? Давайте смотреть шире. Свет клином не сошёлся на нашей стране и наших паспортах.

В Библии число 7 символизирует совершенство и полноту. С другой стороны, число 6 — это число человеческое, символ несовершенства. Насколько же несовершенно несовершенство, записанное тремя шестёрками! 7 — авторитет Бога, 6 — авторитет человека. Закон Божий, или Десять заповедей, — выражение Божественного авторитета. Вы можете прочитать заповеди в Библии (Исход, 20 глава) или в статье «Десять заповедей». Обратите особое внимание на вторую и четвёртую заповеди. Соблюдаете ли вы их так, как учит Бог? Или вы подчиняетесь авторитету человеческой церковной власти, позволившей себе вносить изменения в Закон, написанный перстом Самого Бога?

Итак, число зверя — 666. Оно символизирует человеческий авторитет, посягающий на Закон Божий.

❗Не за горами то время, когда зверь будет использовать свою власть, чтобы заставить всё человечество согласиться со своими требованиями. «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откровение 13:16, 17). Вероятно, без чипов, кодов, цифровизации и вакцин не обойдётся, но все они будут лишь механизмами осуществления коварного плана. Суть же гораздо глубже, и очень важно не упустить её из виду. Начертание зверя — это не физический знак, это символ повиновения человеческому авторитету и восстания против Закона Божьего. О тех, кто не примет начертание зверя, говорится: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:12).

Мы живём в то время, когда зверь стремительно набирает силу, когда оттачиваются механизмы тотального контроля. Готовится почва для грядущих событий. И заботиться нужно не о бункере с тушёнкой, а о том, кто мой авторитет — Бог и Его Закон или смертный человек, превозносящий себя и посягающий на заповеди Божьи. Бог зовёт Своих детей выйти из ложной религиозной системы и последовать за Ним. Задумайтесь над этим.

Подготовил Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.

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