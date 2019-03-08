Она выпрямилась!

Евангелие от Луки, глава 13

10 В одной из синагог учил Он в субботу.

11 Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.

12 Иисус, увидев её, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.

13 И возложил на неё руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

14 При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний.

15 Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведёт ли поить?

16 Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?

17 И, когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.