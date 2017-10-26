Существуют две несовместимые точки зрения на происхождение мира – эволюционистская и креационистская. Эволюционисты верят, что вся Вселенная – включая и Землю со всем многообразием форм жизни – сформировалась за долгие миллиарды лет в результате случайных воздействий сил природы. Те же, кто верит в Творца, считают, что мир создан Всемогущим Господом Богом несколько тысяч лет назад. Очевидно: если возраст Земли исчисляется тысячами лет, а не миллионами тысячелетий, то для эволюции просто не остается времени. Вот почему так важен вопрос о возрасте земли – он дает очень ясный ответ на вопрос: сотворение или эволюция? Возраст Земли часто оценивают в четыре миллиарда шестьсот миллионов лет. Однако существуют научные доказательства тому, что в действительности Земля существует не миллиарды лет, а всего лишь несколько тысячелетий.

Одно из доказательств относительной молодости Земли основано на том, что в Солнечной системе есть кометы с коротким периодом обращения. Ядро кометы представляет подобие огромного кома смерзшейся «грязи». По мере приближения к Солнцу у нее растет хвост, представляющий собой вещество ядра кометы, развеваемое «солнечным ветром». Таким образом, комета понемногу разрушается, пока не исчезнет совсем. Время, за которое комета совершает полный оборот вокруг Солнца, называется периодом ее обращения. Кометы, облетающие вокруг Солнца менее чем за 150 лет, считаются кометами с коротким периодом обращения, в отличие от имеющих период во много тысяч лет. Говоря о постепенном разрушении комет с коротким периодом обращения, британский астроном Р. А. Литтлтон пришел к выводу, что, «видимо, ни одна комета с коротким периодом обращения не может существовать более 10 тысяч лет». Так как и кометы с коротким периодом обращения, и все планеты вращаются вокруг Солнца как часть единой системы, астрономы сделали логический вывод, что все они имеют одинаковый возраст. Поскольку кометы с коротким периодом обращения, живут недолго (менее 10 000 лет), но все еще наблюдаются в Солнечной системе (например, комета Галлея), то из этого следует единственный вывод – Солнечной системе, включая и Землю, менее десяти тысяч лет.

По материалам Монтегю Уайта

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» октябрь 2004 г.