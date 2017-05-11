Опасности первой любви

Первая и самая угрожающая опасность первой любви — провокация физической близости. Если девочка нравится мальчику или наоборот, это нормально, но подростки должны быть научены, как себя вести. Они должны знать, что прикосновения, поцелуи, объятия — это действия, провоцирующие выброс гормонов. Легче не позволить себе поцеловать или обнять, чем после этого сдерживать себя под воздействием гормона, например, дофамина, который вызывает сексуальное желание. Тем более, подростки во время полового созревания очень чувствительны к сексуальным раздражителям. Их нужно учить, что владеть своими чувствами и желаниями — это большая и самая необходимая работа над собой. «Владеющий собою [лучше] завоевателя города» (Притчи 16:32), — говорит мудрейший человек на земле — царь Соломон.

Этой опасности подвергаются, в первую очередь, те дети, у которых не было полноценной семьи, отсутствовал отец или вёл себя неподобающе по отношению к матери. Уже с самого раннего подросткового периода девочки склонны искать сильной руки и мужской защиты, которую они недополучили от отца. После 11 – 12 лет их заставляет это делать та пустота в сознании и психике, которая образовалась в результате нарушенных отношений с детьми в семье.

Вторая опасность первой любви — отвержение. Не всегда влюблённость подростка оканчивается взаимностью. Безответная любовь есть и у взрослых, но подростки — это особый народ, они воспринимают неудачу в любви как смертельную обиду для себя. Их трудно убедить, что это не конец света. А самое страшное в этом состоянии — низкая самооценка и депрессия, которая иногда оканчивается суицидом. Каждый год из жизни уходит около трёх тысяч детей из-за несчастной безответной или неудачной любви. Как подготовить детей к этой напасти? В состоянии гормональной зависимости наши подопечные не в состоянии принять слова утешения и правильно реагировать. Их психика ещё не совсем устойчива, чтобы сделать правильные выводы и так поступать. Начиная с 9 – 10 лет и до 15-ти, необходимо говорить с детьми на эту тему регулярно, хотя бы один раз в месяц. Убеждайте их, что любовь — это вовсе не гормональная привязанность. Библия говорит, что любовь — это верные и высокие принципы понимания духовных ценностей и способность ради другого так поступать. Любовь всё прощает, всё переносит, любовь не ищет своего, не раздражается, надеется, верит, умеет ждать и вечно живёт! А гормоны Бог создал, чтобы люди находили друг друга, устраивали семьи, и только там навсегда привязывались друг к другу, храня супружескую верность.

Ошибки родителей

Родителям нужно познакомиться, присмотреться к другу дочери или подруге сына, даже, если вы уже настроены против этих людей. После знакомства вам легче будет спокойно обсудить со своим ребёнком все детали поведения, интеллектуального уровня развития, культуры и т. д.

Вы можете дать детям разумный совет, на что обратить внимание в их дружбе, как лучше узнать человека.

Иногда родители стараются рассорить влюблённых, разорвать отношения подростков или не допустить нежелательной дружбы. Чем больше вы будете «отрывать», тем более они будут «приклеиваться» друг к другу. Такие намерения родителей идут от своей неуверенности в правильном воспитании детей, недоверии своим детям. Они это чувствуют, и родительский авторитет падает в глазах подростков. После этого можно не ожидать откровенных бесед или доверительных отношений.

В семье начинается череда нравоучений на темы морали и падения нравов. В состоянии влюблённости любые нравоучения вызывают только раздражение.

Один из ошибочных приёмов в этот период — враждебная критика нежелательных друзей. Такие действия могут иметь очень неприятные и далеко идущие последствия для ваших отношений с сыном или дочерью. Многие таким способом приобрели в лице своих детей самых ярых врагов на долгие годы.

Неуместный юмор или насмешка на тему любви подростка вызывает очень сильную обиду в душе влюблённого. Ведь он уверен, что его чувства очень сильные и серьёзные. Обычно после такого отношения родных подросток замыкается в себе или строит планы бегства из дома.

Лучший метод в ситуациях переживания подростка своей первой любви — стать ему другом и советником. Расскажите о своей первой влюблённости, предупредите об ошибках, которые допускают другие люди, посоветуйте, как расшифровать то или иное поведение или слова друга или подруги. Никогда не повышайте голос на детей, не критикуйте их, помогите выбрать одежду, сделать причёску. Ваша искренняя любовь и понимание будут оберегать детей от неправильных шагов и ошибок. Первая любовь пройдёт, и вы вместе будете вспоминать о ней с доброжелательной улыбкой.

Лидия Нейкурс

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.