Владислав Албул: «Я не такой, как все, но у меня есть всё для счастливой жизни»

Владиславу Албулу 37 лет. Когда он родился, врачи обнаружили у него порок сердца и сказали родителям, что, если не сделать три операции, ребёнок не выживет. После последней операции у Владислава разошёлся шов. Это означало скорую смерть, но после усиленной молитвы родителей мальчик пошёл на поправку. Последствия операций остались в его жизни навсегда, однако Владислав нашёл способ жить полноценной и счастливой жизнью. Вот что он рассказывает о себе.

Мой отец был пастором церкви в г. Брянске. Через два месяца после моего рождения родители полетели в Москву, в институт им. Бакулева, чтобы сделать мне операцию. Вторую операцию нужно было делать в год, а третью — в полтора года. После первой операции врачи не гарантировали, что я буду жить. Дети с таким диагнозом в 95 – 99% случаев умирают. Однако родители подписали согласие на следующие операции.

После последней операции хирург напомнил родителям, что шансы на выживание были невелики, и заявил: «У вашего ребёнка разошёлся шов — это прямая смерть. Я не знаю, чем помочь вам. Приносите завтра новый костюмчик, чтобы его забрать. До утра он не доживёт».

«Ты должна сказать Богу: “Да будет воля Твоя”. Пока ты этого не сделаешь, Бог не вмешается и тоже ничего не сделает!»

Отец и мама вышли на улицу. При больнице был небольшой сквер с лавочками, где посетители встречались с больными. Они сели на одну из лавочек и всю ночь там молились. Отец сказал: «Господи, да будет воля Твоя. Если он должен жить, то пусть живёт, если нет, то забери его». Знаете, как было тяжело моей матери, когда отец сказал ей: «Ты должна сказать Богу: “Да будет воля Твоя”. Пока ты этого не сделаешь, Бог не вмешается и ничего не сделает!» И она сказала: «Да, Господи, да будет воля Твоя!» Рано утром они купили костюмчик, как сказал доктор, и приехали ко мне.

В отделении их встретила медсестра: «Я не знаю, что произошло, но ваш сын начал дышать и приходить в себя. Видя, что щёчки порозовели, я его покормила». Так я пошёл на поправку. Спустя некоторое время меня в этом костюмчике фотографировали в фотосалоне вместе с братом.

Надо сказать, что перед операцией в брянскую церковь пришла одна женщина. Она увидела страдания моего отца и сказала: «Если Бог есть, пусть Он исцелит вашего сына. Тогда я приду в вашу церковь и приму крещение». И она сдержала слово.

Прошли годы, я вырос. Последствия после операции, к сожалению, остались. У меня приобретённый ДЦП (детский церебральный паралич). Я часто задавал вопросы отцу: «Почему я не такой, как все?» Однажды он спросил: «Ты действительно хочешь это узнать?» «Да», — решительно ответил я ему. «Вот тебе диск. Иди в свою комнату, посмотри его и получишь ответ». На диске был фильм о Нике Вуйчиче, человеке без рук и ног, но живущем полной и счастливой жизнью, которая часто недоступна здоровым людям. Я вышел из комнаты в слезах. Отец посмотрел на меня и спросил: «Ну как? Ответ получил?» «Да», — ответил я и больше никогда не задавался этим вопросом.

Я понял, что, могу сказать спасибо Богу. Спасибо за то, что у меня есть руки и ноги, хоть и не такие, как у всех, но всё-таки я хожу. Есть люди, которые не встают, а только лежат, и они «не опускают рук», не разочаровываются.

Я понял, что, могу сказать спасибо Богу. Спасибо за то, что у меня есть руки и ноги, хоть и не такие, как у всех, но всё-таки я хожу.

Слава Богу, у меня есть всё для полноценной и счастливой жизни — семья, друзья, я работаю, люблю Бога, хожу в церковь.

Бог заинтересован в счастье каждого человека. Он пытается спасти людей через разные обстоятельства. Он наполняет нашу жизнь глубоким смыслом. В вечности мы встретимся с Господом, и Он скажет нам: «Я допустил это в твоей жизни, чтобы спасти ещё одного человека». Доверьтесь Богу, и Он благословит вас.

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.