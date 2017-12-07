Опрос читателей газеты «Сокрытое сокровище»

Предлагаем вашему вниманию результаты небольшого опроса, проведённого на наших страницах в социальных сетях vk.com/sokritoe и ok.ru/sokrsokr.

1. Каким для вас был прожитый 2017 год?

47 % — лучше прежнего

30 % — ничем не примечателен

23 % — хуже прежнего

2. В чём вы видели Божью помощь в этом году?

47 % — в здоровье

21 % — в личной жизни

17 % — в финансах

15 % — в жизни детей

3. Чем для вас является Библия?

87 % — путеводителем в жизни

12 % — мудрой книгой

1 % — сборником сказок и легенд

4. Какие книги Библии вам нравится читать?

42 % — о жизни Иисуса Христа

20 % — притчи

18 % — псалмы

15 % — пророчества

5 % — другие варианты

5. Кого вы считаете своими учителями?

61 % — Иисуса Христа

11 % — жизненный опыт

11 % — много было учителей

5 % — книги

4 % — мужа/жену

3 % — маму

3 % — друга/друзей

2 % — детей

Присоединяйтесь к нашим страницам в соцсетях, участвуйте в опросах, высказывайте своё мнение!

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.