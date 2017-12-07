Опрос читателей газеты «Сокрытое сокровище»

Предлагаем вашему вниманию результаты небольшого опроса, проведённого на наших страницах в социальных сетях vk.com/sokritoe и ok.ru/sokrsokr.

1. Каким для вас был прожитый 2017 год?

  • 47 % — лучше прежнего
  • 30 % — ничем не примечателен
  • 23 % — хуже прежнего

2. В чём вы видели Божью помощь в этом году?

  • 47 % — в здоровье
  • 21 % — в личной жизни
  • 17 % — в финансах
  • 15 % — в жизни детей

3. Чем для вас является Библия?

  • 87 % — путеводителем в жизни
  • 12 % — мудрой книгой
  • 1 % — сборником сказок и легенд

4. Какие книги Библии вам нравится читать?

  • 42 % — о жизни Иисуса Христа
  • 20 % — притчи
  • 18 % — псалмы
  • 15 % — пророчества
  • 5 % — другие варианты

5. Кого вы считаете своими учителями?

  • 61 % — Иисуса Христа
  • 11 % — жизненный опыт
  • 11 % — много было учителей
  • 5 % — книги
  • 4 % — мужа/жену
  • 3 % — маму
  • 3 % — друга/друзей
  • 2 % — детей

Присоединяйтесь к нашим страницам в соцсетях, участвуйте в опросах, высказывайте своё мнение!

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.

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