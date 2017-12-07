Опрос читателей газеты «Сокрытое сокровище»

Предлагаем вашему вниманию результаты небольшого опроса, проведённого на наших страницах в социальных сетях vk.com/sokritoe и ok.ru/sokrsokr.
1. Каким для вас был прожитый 2017 год?
- 47 % — лучше прежнего
- 30 % — ничем не примечателен
- 23 % — хуже прежнего
2. В чём вы видели Божью помощь в этом году?
- 47 % — в здоровье
- 21 % — в личной жизни
- 17 % — в финансах
- 15 % — в жизни детей
3. Чем для вас является Библия?
- 87 % — путеводителем в жизни
- 12 % — мудрой книгой
- 1 % — сборником сказок и легенд
4. Какие книги Библии вам нравится читать?
- 42 % — о жизни Иисуса Христа
- 20 % — притчи
- 18 % — псалмы
- 15 % — пророчества
- 5 % — другие варианты
5. Кого вы считаете своими учителями?
- 61 % — Иисуса Христа
- 11 % — жизненный опыт
- 11 % — много было учителей
- 5 % — книги
- 4 % — мужа/жену
- 3 % — маму
- 3 % — друга/друзей
- 2 % — детей
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