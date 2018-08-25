Вспыхнуло небо, грянула гроза,

В маленькое сердце заползла слеза.

Стало мерзко, грустно, защемило грудь,

Всё вокруг померкло, преградило путь.

Но внутри надежда засветилась вдруг,

Как нежданный вестник, как спасенья круг.

Тёплый светлый лучик вновь рассеял мрак,

Как решенья ключик, как в ночи маяк.

Встрепенулось сердце, ухватило нить,

Приоткрылась дверца, захотелось жить.

Этот луч надежды сквозь тебя проник,

Чтобы в час печали ты совсем не сник.

Лучик яркий, нежный так тебе помог.

Теплится надежда — значит, с нами Бог.

Татьяна Борзенкова, г. Гомель, Беларусь

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.