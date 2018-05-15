Оса выполнила просьбу

Этот случай произошёл жарким летом. Я и мой муж Володя были на даче. Молимся перед обедом. Так тихо было в эту жару, даже ветерка никакого нет. И вдруг, откуда не возьмись, появилась оса. Она звенит, жужжит, поёт! И вот тут, среди молитвы во мне поднимается вера, и я говорю осе: «Оса, ты сейчас звенишь без толку, лучше разбуди нас завтра в 5 часов утра». Мы смеёмся и, конечно, забываем об этом. Всё как обычно, а завтра рано встать. Заводим будильник. И вот, как мне показалось, среди ночи звенит над нами кто? Ну конечно, оса! Я ей недовольно ворчу: «В 5 часов надо будить!» Володя смотрит на часы и спрашивает: «А ты знаешь, сколько времени?» Я в ответ: «Нет». «Пять часов!» — сообщает он. И тут звонит будильник.

Кто-то может сказать — совпадение, но я вспоминаю этот случай с благоговением. Бог верен своему Слову, где написано: «Всякое естество зверей и птиц… укрощается и укрощено естеством человеческим» (Иакова 3:7). Ведь изначально Богом так задумано. Мы смеялись. Наверное, Он тоже. И нас учил: «Люди, верьте Богу!»

Наталья Киселёва, Йошкар-Ола

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.