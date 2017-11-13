Основа мироздания – Закон Божий

Фраза «Закон Божий» у многих сегодня ассоциируется с навязанными ограничениями, имеющими мало общего с реальной жизнью. Как же этот вопрос представлен в Библии, где эта фраза встречается впервые? Какова природа Божьего Закона?

Прежде всего, Священное Писание заявляет, что Божий Закон по своей природе неизменен. Неизменность Закона постулируется в Библии подчёркнуто и категорично: «Дела рук Его — истина и суд; все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте» (Псалом 110:7, 8). «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё» (Матфея 5:18).

Важно обратить внимание на то, что в обоих отрывках закон неотрывно связан с мирозданием. В Псалтири фраза «дела рук Его» параллельна словам «все заповеди Его»; в Евангелии от Матфея срок действия Закона обусловлен временем существования неба и земли. Божий Закон и Божья Вселенная неразрывно связаны. Закон раскрывает устройство миропорядка. Закон — это матрица бытия.

Эту взаимозависимость Закона и мироздания очень хорошо раскрывает 18 глава книги Псалтирь. В первой половине этого псалма речь идёт о Божьем творении: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его» (2–7).

Мироздание «проповедует», «вещает», «передаёт речь», «открывает знание». Эта весть универсальна, звучит на всех языках и по всей Вселенной. О чём же возглашает мироздание? Ответ — во второй половине этого псалма: «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни — истина, все праведны; они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще мёда и капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда» (Псалом 18:8–12).

Мироздание свидетельствует о Божьем Законе! Сама Вселенная является вестником Закона! Она провозглашает это самим фактом своего существования, ибо Закон описывает её устройство.

Для наглядности приведём простую иллюстрацию. Что такое Н2О? Если вы ответили «вода», то, говоря научным языком, ваш ответ неточен. Н2О — это не вода, а формула воды. Формула Н2О рассказывает нам, как устроена вода, раскрывает закон, матрицу этого химического соединения. Подобным же образом обстоит дело с любым явлением во Вселенной — всё, что существует, имеет формулу, закон, раскрывающий природу того или иного явления.

Поэтому, в практических целях, сказать «Н2О — это вода», или «Н2О — это формула воды», значит сказать то же самое. Формула воды тождественна самой воде. Применительно к Вселенной это будет выглядеть так: Вселенная тождественна Закону; Закон тождественен Вселенной.

Почему же Закон неизменен? Продолжим иллюстрацию с законом воды. Если в него внести изменения, добавив всего лишь одну молекулу кислорода, это даст нам следующую формулу — Н2О2.Что же произойдёт в результате? У нас в руках по-прежнему будет жидкость, она по-прежнему будет прозрачной, она будет такой же бесцветной. Однако вода резко потеряет свои изначальные свойства: эта новая жидкость станет более вязкой, появится слабый запах; в отличие от воды, замерзание этой жидкости будет сопровождаться сжатием. Дабы сократить список свойств нового вещества, напомним его распространённое название в быту: Н2О2 — это перекись водорода! К чему приведёт попытка использования его вместо воды?

Вот что значит изменение Закона! Поскольку Закон — это матрица бытия, его нарушение, даже самое незначительное, меняет природу бытия. Данные Богом законы не являются чем-то внешним, навязанным со стороны, спущенным сверху, — они пронизывают всё мироздание, физический и духовный мир, скрепляя и удерживая его в состоянии гармонии. Нарушение Закона приводит к нарушению качества бытия.

Божьи законы неразрывно связаны с Божьим творением: «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему Моё определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: “доселе дойдёшь и не перейдёшь, и здесь предел надменным волнам твоим”?» (Иова 38:8–11).

Акт творения одновременно же являлся и актом установления Закона. Закон — это матрица бытия, его основа. Любое явление, которое существует, несёт в себе Закон. Как только появился атом, появился закон устройства и взаимодействия элементарных частиц. От атома до галактик Вселенной — всё отражает Закон. Отменить Закон нельзя, так как он — основа мироздания. Изменение Закона приводит к изменению реальности.

Вот по этой причине Бог не может изменить Закон. Подобно тому, как внесение всего лишь одной лишней молекулы кислорода превращает воду в совершенно другую жидкость, изменение даже малой доли законов, регулирующих человеческую жизнь, уничтожило бы человека, превратив его в нечто совершенно иное. Если Закон — это матрица бытия, то беззаконие — это матрица небытия, это — разрушение и гибель.

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.