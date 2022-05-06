Зубы не сломай

Мы присматривали себе жильё в небольшом городке. Показывавших нам частные дома объединяло одно: хозяева с гордостью демонстрировали, как добывают бесплатную воду для полива огорода. Из труб центрального водоснабжения. В обход счётчиков. Очевидно, люди не просто не стеснялись этого, а преподносили такое положение вещей как приятный бонус.

Мы приобрели дом с центральным водоснабжением, и наступило время проверить квитанции, посмотреть, всё ли оплачено. Бывшая хозяйка передаёт нам квитанции за газ, за электроэнергию, а потом радостно сообщает:

— А за воду квитанций нет.

— Как нет?

— Мы сами врезались в трубу и не платим.

— …

— Зато какая экономия!

— Вы понимаете, мы верующие люди. Мы лучше заплатим, чем будем лить чужую воду.

—Никто не обеднеет. Все воруют и гребут, а нам, простым людям, как выживать? Я ведь к центральной трубе подключилась, когда мама лежачая была: с колодезной водой неудобно за больным человеком ухаживать. Официально делать очень дорого. Вода, она в реке, она не водоканалу принадлежит, с чего я должна платить?

— Так ведь фильтры работают, насосы; люди трудятся. Наш горводоканал, оказывается, ещё и банкрот.

— Перестаньте. Пользуйтесь, пусть это будет на моей совести. Кто ж думал, что вы такие странные?

Было много ещё «благородных» аргументов. Расстались на том, что женщина пообещала за свой счёт довести до ума колодезное водоснабжение, но позднее заявила, что передумала: мол, и так она в жизни слишком много добра сделала. Мы привыкли доверять людям, и, честно сказать, не так уж часто нас в жизни подводили. Думали, молились. Решили в итоге в суд не обращаться, Бог успокоил нас, зла мы на женщину эту не держим. Копим на колодец.

Мне было удивительно, что человек, который обманывает, крадёт, не держит обещания, искренне считает себя порядочным и заверяет в этом других. Пользоваться без спроса чужой водой? Легко! Пообещать и не исполнить? Запросто! Вспомнились слова евангелиста Луки: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Евангелие от Луки 16:10). Один грешок тянет за собой и другие. А человек продолжает верить, что он порядочный. Бог же предлагает сверять свою порядочность не с соседом, который, кроме воды, ворует и электричество, а с Господом, чистым и совершенным. Если мы равняемся на людей, то можем далеко уйти от истинной порядочности.

Я сама выросла в семье, где папа гордо тащил в дом всё, что плохо лежит. Он не пьяница и не злостный ворюга, но заводскими инструментами забит весь сарай, секции от школьного забора перекочевали к нам во двор. Найденный на улице сотовый телефон радостно присваивается себе без попытки связаться с родственниками хозяина.

Я, будучи ещё в материнской утробе, являлась невольной соучастницей кражи мяса с мясокомбината: мама аккуратно фиксировала его на животике и прикрывала свободной одеждой. Конечно, у неё была «уважительная» причина: ей же нужно хорошее питание, чтобы выносить и родить здорового ребёнка. Мы, кстати, не жили на грани нищеты и не бедствовали. Тётя моя с гордостью вспоминала, как оформляла поддельные справки о беременности, чтобы получить квартиру. До сих пор помню, с каким упоением она рассказывала о своих подвигах.

Вы понимаете, о чём я? Многие не видят греховности греха. Для них кража и обман — это увлекательная авантюра, сулящая прибыль. Заповедь «Не кради» как будто только для тех, кто ворочает миллионами. Когда вам в следующий раз придёт убаюкивающая совесть мысль о том, что люди миллиардами воруют, поэтому ваше мелкое воровство не в счёт, гоните её прочь! «Неверный в малом неверен и во многом».

Мудрец сказал: «Сладок для человека хлеб, [приобретённый] неправдою; но после рот его наполнится дресвою» (Библия, книга Притчей 20:17). Дресва — это мелкий щебень или крупный песок.

Рот, полный дресвы… Как это должно быть отвратительно! Царь Соломон рассказал о человеке, отведавшем хлеба, добытого нечестным путём. Вдруг на зубах начинает скрипеть попавшая в тесто дресва. Переживали ли вы нечто подобное в своей жизни? Приходилось ли вам с искажённым от боли лицом осознавать, что в начинке пирожка, поедаемого вами, каким-то образом оказался камень? И вот, вы выплёвываете и изрядно пожёванный пирожок, и тот самый камушек, и сломанный зуб… Если бы вы это испытали, то легко поняли бы смысл притчи. Нет в жизни человека ничего более обманчивого, чем грех, сулящий выгоду, но умалчивающий о неизбежном наказании. Непременно настанет время «дресвы». «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» (Библия, Послание галатам 6:7). Всякие тёмные «дела и делишки», в бизнесе и в быту, могут поначалу показаться довольно заманчивыми и выгодными, но по прошествии некоторого времени нечестный человек не уйдёт от сказанного в притче, и «рот его будет наполнен дресвой». Итак, «хлеб, приобретённый неправдою», — это всё, что достаётся нечестным путём.

Святость сладостна как в конце, так и на протяжении пути. Нечестие иногда сладостно по дороге, но всегда горчит в конце. Господь сказал: «Не кради». Прислушайся к Его совету. Послушных ожидают благословения. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится [за ним]; а праведник смел, как лев» (Библия, книга Притчей 28:1). Может ли быть что лучше спокойной совести и мира, который приходит, когда ты поступаешь по-Божьи?

Марина Вологин

«Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нём, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его» (Библия, книга Екклесиаста 8:11, 12).

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Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.