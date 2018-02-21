Русский художник Иван Николаевич Крамской (1837-1887) жил в драматичное время в России середины XIX века. Крамской был мастером владения кисти. Он проявил себя и как выдающийся художественный критик, тем самым снискал всеобщее уважение среди интеллигенции.

Именно в квартире Крамского зарождалась будущая группа художников-передвижников, и в 1870 году образовалось Товарищество передвижных художественных выставок. Передвижными эти выставки назывались потому, что их устраивали не только в Петербурге и в Москве, но и в провинции (иногда в 20-ти городах в течение года). Это было как бы «хождение в народ» художников. Каждая выставка была огромным событием в жизни города. Членов Товарищества вскоре стали называть «передвижниками». Это была большая группа художников: Репин, Суриков, Васнецов, Ярошенко, Серов, Левитан, Поленов и другие.

Лидером, теоретиком передвижничества стал Иван Николаевич Крамской. Он понимал важность роли искусства среди народа.

Темы собственного творчества Крамского не были типичны для передвижников. Он создал целую галерею портретов русской интеллигенции – писателей: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Толстой. Самым удачным считается портрет Льва Николаевича Толстого (1873г.).

Иван Николаевич Крамской был художником-мыслителем и продолжал придерживаться в своем творчестве традиций русской школы реализма. Он редко писал жанровые картины, но обращался к евангельским сюжетам. Картина «Христос в пустыне» (1872 г.) – очевидное стремление Крамского продолжить духовные поиски Александра Иванова, автора картины «Явление Христа народу». “Я могу сказать, что писал его слезами и кровью” – так, по признанию художника, создавался “Христос в пустыне”. Искушение Христа истолковано Крамским как проблема, встающая перед каждым человеком в форме нравственной альтернативы: уступить злу или победить его, жертвуя собой, ибо третьего не дано. Христос представлен в картине на фоне пустынного каменистого пейзажа. Композиция аскетически проста: линия низкого горизонта и одинокая фигура образуют на плоскости форму креста. Изображая евангельский сюжет, художник воплотил в картине свои раздумья о выборе истинно человеческого жизненного пути в безнравственном обществе, о тяжести, но и необходимости следования велениям совести и любви к людям.

О. Романов

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» февраль 2005 г.