В Екатеринбурге после 12 часов, проведенных за компьютерной игрой в одном из местных клубов, 12-летний школьник был в бессознательном состоянии доставлен в больницу, где умер от инсульта. Врачи убеждены, что причиной трагедии стало чрезмерное увлечение мальчика компьютерными играми.

Сергей (имя мальчика по этическим соображениям изменено) после начала школьных каникул буквально переселился в компьютерный клуб. С конца мая он “уходил” в виртуальный мир на 10-12 часов в сутки. Домой Сергей возвращался разве что перекусить и выспаться, а утром вновь спешил вернуться за компьютер. Родители не запрещали ему играть, полагая, что мальчик после окончания учебного года имеет право на отдых.

“У нас бывает очень много детей среднего школьного возраста, – рассказал один из сотрудников компьютерного клуба. – Этот мальчик посещал клуб часто, но не больше, чем другие ребята… 31 мая он чувствовал себя относительно хорошо и долго, почти 12 часов, играл. Внезапно его начало трясти, паренек свалился на пол и задергался в конвульсиях, изо рта пошла пена. Мы тут же вызвали “скорую”. Врачи приехали достаточно быстро и отвезли мальчика в больницу”.

С диагнозом “эпилептический припадок” Сергей был доставлен в городскую детскую больницу № 9. По словам врачей, он потерял ориентацию в пространстве, перестал узнавать родителей, вел себя неадекватно. 5 июня ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких, а уже через 3 дня он скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате обширного инсульта.

“Мы были шокированы степенью поражения мозга ребенка, – рассказал заведующий наркологическим отделением детской больницы Екатеринбурга Алексей Сулимов. – В результате продолжительного эмоционального стресса у мальчика нарушилось кровоснабжение головного мозга. Ему стало плохо, закружилась голова. Но тяга к компьютерным играм была настолько сильна, что он продолжал играть. Подросток умирал, но не мог оторваться от игры. Эмоциональное напряжение все возрастало, и произошла закупорка сосудов. Грубо говоря, мозг был лишен кровоснабжения. Мальчик не имел никаких предрасположенностей к столь серьезному заболеванию. Он был здоров. Инсульт произошел из-за длительной эмоциональной стимуляции мозга”.

Зависимость от компьютерных игр все больше распространяется в России. Многие специалисты считают ее полноценной болезнью, такой, как наркомания или алкоголизм.

Источник: NEWSru.com

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2005 г.