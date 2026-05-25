Пусть всегда будет солнце!

Замечали ли вы, что в солнечные дни люди чувствуют себя более счастливыми, чем в пасмурные?

Cолнце светит, и настроение улучшается. Лето — время, когда северяне становятся заметно более красивыми, работоспособными и даже более добрыми. А если кто-то встречал рассвет на природе, видел, сколько счастья приносят солнечные лучи всему живому, не только людям.

Зачем принимать солнечные ванны?

Солнечный свет не только поднимает настроение, в клетках растений солнечная энергия превращается в питательные вещества с помощью механизма фотосинтеза.

Ежедневное пребывание на солнце считается успешным видом лечения депрессии.

Положительные эффекты солнечного света

Запускает в организме человека выработку витамина D, который отвечает за регуляцию кальций-фосфорного обмена в костях и зубах.

Способствует выработке серотонина — гормона, от которого зависят сон, аппетит и настроение.

Поддерживает синтез инсулина.

Поддерживает баланс микрофлоры кожи, способствует более быстрой её регенерации.

Оказывает бактерицидное и обеззараживающее действие на кожу.

Улучшает работу мозга.

И наоборот: с длительным избеганием солнца учёные связывают повышенную смертность от всех причин, но особенно от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Загорать или нет?

Для современной женщины ценность солнца часто заключается лишь в его способности активировать в клетках меланин, заставляя кожу становиться смуглой. Моду на загар ввела Габриэль «Коко» Шанель, которая объявила, что «лицо цвета аспирина» выглядит нездорово и неприятно, а красивая кожа — это загорелая кожа.

Знатные женщины и дворянки в древности и в Средние века загорать не стремились. Они всегда отличались от крестьянок светлым тоном кожи, так как не работали в поле.

Но мы говорим не о моде, а о здоровье. Человеку жизненно важно достаточно времени проводить на солнце, помня при этом, что всё хорошо в меру.

Последствия злоупотребления солнцем

В послекурортные сезоны у людей происходит скачок онкологических заболеваний.

Кроме рака кожи, среди последствий неправильного использования солнечного света также присутствуют:

рак внутренних органов,

раннее старение кожи (морщины, обезвоживание),

катаракта (при ношении тёмных очков без UF-фильтра),

фотодерматит.

Правила пребывания на солнце

Находиться на солнце во время наименьшей солнечной активности, смягчать кожу оливковым маслом, делать томатные маски.

Носить светлую одежду: она отражает солнечные лучи.

Прикрывать глаза козырьком или полями шляпы.

Не загорать между 10:00 и 16:00 часами дня.

В первый раз после зимы выходить на солнце не более чем на 5 минут, постепенно увеличивая время (но не более 2 часов).

Включить в рацион продукты с антиоксидантами (фрукты, овощи, цельные злаки, семена, орехи), ограничить животные жиры.

Перед загоранием не использовать декоративную косметику и любые средства, вызывающие фотосенсибилизацию.

Естественное солнце или солярий?

Какое солнце выбрать — искусственное или естественное? В европейском институте онкологии в Италии выяснили, что с популярностью искусственного загара вырос и риск развития меланомы (рак кожи). Независимо от вида загара, длительное пребывание под ультрафиолетовым излучением увеличивает риск возникновения меланомы у светлокожих людей на 20%. Этот риск удваивается, если человеку меньше 35 лет. Доза ультрафиолета в солярии, к тому же, может оказаться в 10 – 15 раз больше, чем за то же время излучает полуденное южное солнце.

Самый безопасный для организма человека ультрафиолет — настоящее солнце, полученное в меру.

По материалам программ «Правила здорового загара», «Долой хандру!» и

«Солнце или солярий?» телеканала «Три Ангела».

