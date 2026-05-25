Пусть всегда будет солнце!

Замечали ли вы, что в солнечные дни люди чувствуют себя более счастливыми, чем в пасмурные?
Cолнце светит, и настроение улучшается. Лето — время, когда северяне становятся заметно более красивыми, работоспособными и даже более добрыми. А если кто-то встречал рассвет на природе, видел, сколько счастья приносят солнечные лучи всему живому, не только людям.
Зачем принимать солнечные ванны?
Солнечный свет не только поднимает настроение, в клетках растений солнечная энергия превращается в питательные вещества с помощью механизма фотосинтеза.
Ежедневное пребывание на солнце считается успешным видом лечения депрессии.
Положительные эффекты солнечного света
- Запускает в организме человека выработку витамина D, который отвечает за регуляцию кальций-фосфорного обмена в костях и зубах.
- Способствует выработке серотонина — гормона, от которого зависят сон, аппетит и настроение.
- Поддерживает синтез инсулина.
- Поддерживает баланс микрофлоры кожи, способствует более быстрой её регенерации.
- Оказывает бактерицидное и обеззараживающее действие на кожу.
- Улучшает работу мозга.
И наоборот: с длительным избеганием солнца учёные связывают повышенную смертность от всех причин, но особенно от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
Загорать или нет?
Для современной женщины ценность солнца часто заключается лишь в его способности активировать в клетках меланин, заставляя кожу становиться смуглой. Моду на загар ввела Габриэль «Коко» Шанель, которая объявила, что «лицо цвета аспирина» выглядит нездорово и неприятно, а красивая кожа — это загорелая кожа.
Знатные женщины и дворянки в древности и в Средние века загорать не стремились. Они всегда отличались от крестьянок светлым тоном кожи, так как не работали в поле.
Но мы говорим не о моде, а о здоровье. Человеку жизненно важно достаточно времени проводить на солнце, помня при этом, что всё хорошо в меру.
Последствия злоупотребления солнцем
В послекурортные сезоны у людей происходит скачок онкологических заболеваний.
Кроме рака кожи, среди последствий неправильного использования солнечного света также присутствуют:
- рак внутренних органов,
- раннее старение кожи (морщины, обезвоживание),
- катаракта (при ношении тёмных очков без UF-фильтра),
- фотодерматит.
Правила пребывания на солнце
- Находиться на солнце во время наименьшей солнечной активности, смягчать кожу оливковым маслом, делать томатные маски.
- Носить светлую одежду: она отражает солнечные лучи.
- Прикрывать глаза козырьком или полями шляпы.
- Не загорать между 10:00 и 16:00 часами дня.
- В первый раз после зимы выходить на солнце не более чем на 5 минут, постепенно увеличивая время (но не более 2 часов).
- Включить в рацион продукты с антиоксидантами (фрукты, овощи, цельные злаки, семена, орехи), ограничить животные жиры.
- Перед загоранием не использовать декоративную косметику и любые средства, вызывающие фотосенсибилизацию.
Естественное солнце или солярий?
Какое солнце выбрать — искусственное или естественное? В европейском институте онкологии в Италии выяснили, что с популярностью искусственного загара вырос и риск развития меланомы (рак кожи). Независимо от вида загара, длительное пребывание под ультрафиолетовым излучением увеличивает риск возникновения меланомы у светлокожих людей на 20%. Этот риск удваивается, если человеку меньше 35 лет. Доза ультрафиолета в солярии, к тому же, может оказаться в 10 – 15 раз больше, чем за то же время излучает полуденное южное солнце.
Самый безопасный для организма человека ультрафиолет — настоящее солнце, полученное в меру.
По материалам программ «Правила здорового загара», «Долой хандру!» и
«Солнце или солярий?» телеканала «Три Ангела».
