Осторожно: суицид!

10 сентября — Всемирный день предотвращения суицида

Суицид — это глобальная и трагическая проблема для мирового здравоохранения. По статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и насильственных убийств вместе взятых. Как предотвратить суицид среди подростков?

В последние годы особо остро встала проблема подростковых суицидов (самоубийств). Согласно полученным данным, только в Москве в группе риска 20 тысяч подростков. А по России счёт идёт на сотни тысяч. На просторах Интернета с лёгкостью можно найти сообщества, где детям предлагаются «увлекательные» игры, которые должны закончиться добровольным уходом из жизни.

В такие игры играют и поодиночке, и группами, а иногда целыми классами. Такие игры разрабатывают высококвалифицированные психологи, учитывая особенности восприятия детей. И выйти из такой игры удаётся не всем, т. к. они построены на приёмах манипуляций, запугивания детей (например, если ты не умрёшь, то должны будут умереть близкие тебе люди: родители, братья, сёстры, друзья). Как правило, за подобными играми стоят или психически нездоровые люди, или сатанисты, которые таким образом приносят детей в жертву своему «богу».

Быть членом этих тайных групп модно среди подростков. Уход из жизни воспринимается ими как геройский поступок.

В зоне повышенного внимания взрослых, в первую очередь, родителей, должны оказаться дети и подростки, которые переживают те или иные трудности:

– непонимание со стороны родителей, отсутствие доверительных отношений со взрослыми;

– обиды, чувства одиночества, собственной ненужности;

– переживания, связанные со смертью близкого человека, разводом родителей;

– боязнь позора, насмешек, унижений, чувство вины;

– нереализованные потребности в самоутверждении, принадлежности к значимой группе сверстников;

– страх наказания, желание избежать неприятных последствий;

– неразделённая любовь, беременность;

– желание вызвать к себе сочувствие, повлиять на другого человека;

– подражание друзьям или кумирам, следование «моде».

Как правило, самоубийство подростка — это всегда крик о помощи, желание привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания уйти из жизни нет, да и смерть глазами подростка — это приключение в другой мир.

Один из создателей популярной игры со смертельным исходом для подростков во время судебного следствия сказал, что он способствовал уходу их жизни тех детей, которые не нужны своим родителям. Действительно, многие родители так заняты своими повседневными заботами и проблемами, что даже не знают, чем живут их дети. Ведь многие, закончившие жизнь самоубийством подростки, по мнению родителей и учителей, не имели никаких проблем, были послушными детьми и прилежными учениками. А опрос друзей и одноклассников таких детей свидетельствовал, что эти ребята имели много проблем, сложностей, о которых взрослые даже не догадывались.

Есть несколько так называемых «маркеров», которые могут быть тревожным сигналом для взрослых, что ребёнок готовится к добровольному уходу из жизни:

– высказывания типа: «Лучше умереть», «Не хочу больше жить», «Вам не придётся больше переживать за меня», «Мне нельзя помочь», а также шутки, ирония о бессмысленности жизни;

– рисунки, стихи, цитаты о смерти;

– подготовка к самоубийству (хранение отравляющих веществ, подъём на крышу высотного дома и др.);

– раздражительность, подавленное настроение, а также внезапная смена настроения от эйфории, радости до приступов отчаяния;

– несвойственное стремление к уединению у общительных и, наоборот, повышенная активность, общительность у малообщительных детей;

– отрицание проблем, снижение успеваемости в школе, пропуски занятий, невыполнение домашних заданий, употребление психоактивных веществ, алкоголя и др.;

– пытается уединиться в укромных, нелюдных местах.

Как же вести себя взрослым, если они заметили, что ребёнок задумывается о самоубийстве? Вот несколько советов.

1. Отнеситесь серьёзно к высказываниям и поступкам подростка, настораживающим вас. Не считайте, что ребёнок просто пугает или пытается манипулировать вами. Опасения, что вы преувеличиваете угрозу — ничто по сравнению с тем, что может произойти непоправимая трагедия.

2. Поделитесь своими опасениями с взрослым окружением этого ребёнка. Чем больше взрослых будет знать об этом, тем выше шанс предотвратить суицид.

3. Принимайте ребёнка и любите его таким, какой он есть. Выражайте поддержку, ободряйте его словами, жестами, прикосновениями, улыбкой.

Часто подростки испытывают чувство одиночества. Они страдают от невозможности поделиться с кем-то своими переживаниями. Выслушайте подростка, избегая нравоучений и предложения непрошеных советов, т. к. ребёнок нуждается в обсуждении, проговаривании своей боли, ему трудно сосредоточиться на чём-либо, кроме ощущения своей потерянности, безысходности.

4. Не спорьте с подростком. Задавайте ему вопросы, давая возможность выговориться. Постарайтесь определить серьёзность мыслей подростка о нежелании жить. Это могут быть мимолётные мысли, желания, а может быть и серьёзная разработка плана суицида.

5. Не оставляйте ребёнка одного в кризисной ситуации. Оставайтесь с ним как можно дольше. Подготовьте и себя, и ребёнка к тому, что если ситуация будет ухудшаться, необходимо будет обратиться за помощью к специалистам. Проявляйте постоянную заботу и поддержку, даже если вам кажется, что критическая ситуация миновала. Иногда, чтобы освободиться от суицидальных намерений, нужно несколько месяцев.

Подросток может отвергать помощь родителей, считая их непонимающими. Вместе с тем он склонен обращаться за помощью к сверстникам и авторитетным для него взрослым. Подросток, находящийся к кризисной ситуации, в состоянии концентрироваться только на своей, как ему кажется, «безысходной» проблеме. Помочь увидеть выход из данной проблемы может человек, не имеющий отношение к семейной, личной ситуации подростка. Таким независимым помощником может стать священнослужитель, психолог кризисного центра, психотерапевт, специалист детского телефона доверия. В некоторых случаях необходима помощь психиатра. Обращаться к специалистам нужно незамедлительно, чтобы не упустить время.

Татьяна Кудашова, психолог

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.