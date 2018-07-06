Три способа победить обиду

Пожалуй, нет человека, который ни разу в жизни не обижался. Всем знакомо это горькое чувство. Но кто-то умеет быстро прощать, а кто-то вынашивает обиду неделями или даже вовсе не может простить.

Читая Библию, я узнала, что Бог неодобрительно относится к привычке вынашивать обиды. Многократно в Новом Завете звучит призыв прощать: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Матфея 6:14). Наш Создатель хочет научить нас правильно строить отношения. Расскажу о своих открытиях, взятых из Божьего учебника жизни — Библии.

Прекрати лицемерить!

Чаще всего мы обижаемся на тех, кого хорошо знаем. Была у меня соседка, которая удивляла меня своей уверенностью, что всеми моими вещами она может свободно пользоваться. Она убеждала меня одолжить ей блендер, потому что мой мощнее, чем её. То ей нужна была моя большая кастрюля, то пылесос. Я давать совсем не хотела, но давала, в тайне надеясь, что соседка перестанет так поступать. Но нет. Всё новые и новые просьбы-требования. А я соглашаюсь — я ж не хочу быть «жадиной». А в душе переживаю за свою бытовую технику.

Устав от такой ситуации, я решила обратиться к Богу: «Что я делаю не так? В чём я не права? Как это изменить?» В тот момент передо мной лежала раскрытая Библия. Я прочитала из неё текст о лицемерии. «Это про меня, Господи?» И тут я осознала, что да! Одалживая очередную вещь, я либо молчала, либо улыбалась. И, конечно, соседка и не догадывалась, что мне это не нравится. А моё сердце не было готово делиться всем подряд, что она у меня просила. Маска? Лицемерие? Конечно!

А как надо было? Перестать бояться испортить отношения и показаться жадной. Спокойно, просто и искренне сказать «нет», когда не хочешь что-то делать, давать, говорить, слушать. Тогда не придётся таить злобу и обиду в своём сердце.

Проси, не принуждая

Ещё один совет, который я прочитала в момент размышления над другой конфликтной ситуацией: «Откуда у вас вражды и распри?.. не имеете, потому что не просите» (Иакова 4:1, 2). Вот что нужно! Не ждать, что близкий сам догадается, чего мы хотим, чтобы нам что-то подарили, обняли, не беспокоили полчаса, выполнили какую-то работу… Не критиковать. Не упрекать. Не обвинять. А просить! Это поможет избежать многих ссор и обид.

Просить можно и у людей, и у Бога. По несколько раз. Спокойно. С надеждой. С готовностью принять отказ, ведь ближний не обязан делать то, что мы хотим. Не стоит обижаться, даже если это наш друг, муж, жена, ребёнок или родители. Здесь нужно поискать другие варианты решения. Бог не оставит нас без поддержки!

Молись за обижающих

То, что люди обижают друг друга, — это нормально. Все мы грешные. Чаще всего нас обижают ненамеренно. Усталость. Болезнь. Голод. Эти факторы влияют на тон голоса и настроение. Чаще всего обидчику ещё хуже, чем обижаемому. Иисус в Нагорной проповеди предлагает молиться за обижающих и благословлять проклинающих нас. Что это даёт? Молящийся о добром для своего обидчика перестаёт чувствовать себя пострадавшим, обделённым, наполняется жалостью к своему «врагу». В молитве рождается человеческая любовь, восстанавливаются душевный мир и самоуважение. Попросить для ближнего можно всего, чего ему не хватает, от чего он злится на других: здоровья, хорошего настроения, достатка, взаимопонимания в семье и т. д.

Таковы мои открытия. А что вам помогает не обижаться?

Наталия Кислова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.