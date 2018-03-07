Осуждающих аборты россиян стало втрое больше

Доля граждан, считающих аборт недопустимым, за 20 лет выросла с 12 % до 35 %. Также среди россиян значительно больше стало тех, кто безоговорочно осуждает супружеские измены и однополые отношения. При этом у мужчин более лояльные установки, чем у женщин, особенно если речь заходит о сексуальных связях вне брака. Такие данные были получены социологами «Левада-центра» в декабре 2017 года. По мнению экспертов, изменение общественного мнения свидетельствует об укреплении традиционных семейных ценностей.

Женщины отличаются большей строгостью взглядов. Среди них 77 % считают сексуальные связи вне брака предосудительными. А среди мужчин эта доля составила 57 %. Разница между количеством женщин и мужчин, осуждающих однополые связи, практически незаметна (83 % и 82 % соответственно). А вот к абортам представительницы прекрасного пола относятся более категорично. Искусственное прерывание беременности, даже если семья имеет очень низкий доход и не может себе позволить иметь больше детей, считают предосудительным 37 % женщин и 31 % мужчин.

По материалам CNLNEWS

Комментарий редактора: Такие изменения общественного мнения не могу не радовать, ведь все эти явления — измены, гомосексуализм и аборты — являются нарушением Божьих заповедей «Не прелюбодействуй», «Не убивай» (Исход 20:13, 14) и «Не ложись с мужчиною, как с женщиною» (Левит 18:22). Так написано в Священном Писании, и хорошо, что это является неприемлемым для большинства наших соотечественников. Это ещё раз подтверждает, что Россия идёт по пути духовного возрождения, становясь оплотом вечных нравственных ценностей.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.