Президент Анголы освободит студентов-адвентистов от экзаменов в субботу

35000 адвентистов седьмого дня Анголы, собравшиеся на особенное субботнее богослужение на огромном стадионе, радовались и рукоплескали, когда им сообщили о решении президента страны. Отныне студентам, соблюдающим субботний день согласно четвёртой заповеди Закона Божьего, будут разрешать не приходить на экзамены, выпадающие на субботу. Соблюдение субботы является большим испытанием для многих студентов-адвентистов. Будучи сам христианином, президент Анголы пообещал пересмотреть расписание экзаменов и позволить студентам-адвентистам сдавать те экзамены, которые выпадают на субботу, в пятницу или понедельник.

Вопрос субботних экзаменов ранее обсуждался и с руководителями других государств. Например, в 2018 году президент Уганды заявил, что отныне экзамены не будут ставить на пятницу, субботу и воскресенье, чтобы люди различных вероисповеданий могли соблюдать священные дни.

По материалам adventistmission.org

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.