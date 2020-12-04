Освобождение от власти дьявола

С детства я общалась с дьяволом и служила ему, думая, что это ангел Божий. Бог спас меня от власти сатаны и подарил новую жизнь.

Содержание:

Знакомство

Дар предсказания

Разрыв

Знакомство с Богом

Спасение сына

Последняя встреча с дьяволом

Новая жизнь

Сон

Родилась я в советское время в семье атеистов. Я была совершенно бесстрашной. Мне всегда казалось, что меня кто-то охраняет, я это чувствовала и была уверена в своём везении. Даже когда я могла погибнуть, а это было очень много раз, я всегда удачно спасалась.

Мне всегда снились странные сны. Многие сны были вещими. Я видела будущее о себе, но не говорила никому, жила в состоянии дежавю. В возрасте 3 – 5 лет мне приснился сон, в котором я уже взрослая, нахожусь в тёмных катакомбах типа каменного лабиринта, без окон и дверей, глубоко под землёй, без выхода и входа. Я бегу, потому что за мной гонится какое-то страшное чудовище, которое меня растерзает. И я вдруг понимаю, что бежать смысла нет, ведь я бегаю по кругу и когда-нибудь устану, и чудовище меня поглотит. Я резко оборачиваюсь к этому чудовищу и показываю ему свои ладони. А на ладонях кровь, но не моя. Чья — не знаю. Чудовище, видя кровь, исчезает, и в стене открывается дверь, а там — свет и прекрасный сад. Я туда заглядываю и вижу длинную ровную аллею с высаженными деревьями. В конце аллеи стоят три человека в белой светящейся одежде. Они посмотрели на меня и кивнули, как бы разрешая войти. Я вхожу в этот сад, и на этом сон заканчивается.

Этот сон я помнила всегда, но не понимала, что он означает. Его значение я поняла, только когда мне исполнилось 30 лет.

Знакомство

Я росла обычным ребёнком, в Бога не верила, училась средненько, любила рисовать, ходила во многие кружки, много гуляла. Однажды подружки рассказали мне, что у каждого человека есть ангел-хранитель. Мне стало интересно, и я решила поговорить с этим ангелом. Не помню, о чём я его попросила, какую-то ерунду, думая, что это бред — говорить в пустоту, ведь никаких существ не бывает. Мне тогда было лет 10 – 11. После этого стали происходить странные вещи.

Ночью я проснулась и вижу — стоит в комнате какой-то незнакомец. Я вскочила, подумала, что это вор, бросилась с криками в комнату к родителям. Распахнула дверь в их комнату, побежала дальше в кухню, думая, что он бежит за мной. Но тут я открыла глаза и увидела, что стою в коридоре на кухню. Я поняла, что это был сон. Стала возвращаться, смотрю: у родителей дверь открыта, но они спят. Видимо, я во сне пошла, но не кричала. Я вернулась в комнату, никого там не увидела и легла спать. Такие ситуации повторялись несколько раз. Потом я поняла, что убегать бессмысленно и решила так не делать. В следующий раз, когда мне приснился незнакомец, я закрылась одеялом до самых глаз и смотрела, что он будет делать.

Человек взял у меня в столе, в моем тайном месте папочку с рисунками, которую я всегда прятала, боялась кому-либо показывать. Там я рисовала разных существ, которые иногда мне снились. Человек взял эту папку, как будто компромат на меня нашёл, и заговорил со мной. Он сказал, чтобы я его не боялась, что он мой ангел-хранитель и оберегает меня. В дальнейшем он приходил ко мне во сне, говорил со мной. Я не придавала этому особого значения, считая, что это один из моих странных снов.

Защита

Однажды, выбегая на улицу, у самого выхода из подъезда я услышала голос, зовущий меня по имени. Я замерла на секунду, и тут прямо перед моим лицом пролетела трёхлитровая банка с водой и упала у меня под ногами, окатив меня. Меня могло убить. Я узнала голос, это был голос ангела-хранителя. Я тогда это чётко поняла. Он спас мне жизнь.

В другой раз я гуляла с подружкой в парке вечером. Мы расстались, и я пошла домой одна. Меня окружили несколько парней и не давали пройти. Я очень испугалась. Но они вдруг оцепенели и стали смотреть на кого-то за моей спиной. Обернувшись, я увидела того самого ангела-хранителя. Он стал о чём-то разговаривать с ними. Я оцепенела и не понимала, сон это или явь. Потом все резко разошлись, а ангела рядом не было. Я бежала домой и думала, что это было по-настоящему. Это стало для меня новым этапом в отношениях с ангелом.

Наверное, нет человека, который не задумывался бы о смерти.

Многие верят, что грешники будут вечно мучиться в аду, но Священное Писание открывает совсем другую картину!



Общение

Не сразу я смогла говорить и общаться с ангелом, задавать ему вопросы. Было страшно. Он рассказал, что его послал Бог, показал мне в видении Вселенную и как Бог создал мир, нашу землю, природу, людей; что Бог управляет этим миром, любит своих детей.

Через некоторое время я поняла, что ангел хочет особого отношения к нему. У нас с ним был договор, чтобы я не рассказывала никому о нём.

Я стала замечать, что ангел часто очень печальный. К тому времени я к нему привязалась и переживала за него. С другой стороны, я его боялась и думала, что не имею права ему докучать, но всё же спросила, почему он печальный. Он сказал, что у него с Богом произошёл конфликт. Бог его не понимает, и теперь они на разных территориях. Он сильно страдает, желает примирения с Богом, но понимает, что это невозможно, и тоскует по Нему. При этом он знает, что уже ничего нельзя сделать, и весь мир разделён на людей, которые принадлежат Богу и которые принадлежит ему. Я его поддерживала, хотела утешить.

Ангел часто говорил мне, что я принадлежу ему, а не Богу. Я видела, что мой ангел имеет большую власть и воздействие на мир. Всё, что захочет, он получает.

Дар предсказания

Я вела дневник, потому что было очень много впечатлений, и я ни с кем не могла поговорить об этом. В основном дневник напоминал письма к ангелу. Я выражала там свою любовь и восхищение им.

Мне было интересно, почему ангел явился именно мне. На мой вопрос он очень смутно ответил что-то вроде: «Я готовлю тебя к определённой миссии». К какой, я так и не понимала.

Ангел начал показывать мне разных существ, которыми он управляет. Существа, которые мне раньше снились, принадлежат ему. Я стала понимать их иерархию и как они воздействуют на людей. Ангел не всегда был со мной. Когда его не было, он оставлял со мной кого-то из своих подчинённых, которые меня оберегали.

Я их не всегда видела, но однажды захотела увидеть. Это был демон. Выглядел он как нечто угнетающе-страшное, что невозможно передать словами. Было настолько тяжело, что я больше не хотела, чтобы ангел оставлял его со мной.

Общаясь с другими ребятами, я получала от ангела видения об их будущем, но никогда не говорила об этом, потому что не знала, как это сделать. Ангел предложил делать это в виде гадания. Выбрать вид гадания я могла любой. Это не имело значения. Гадала по картам, по руке, всяко, как хотела. Ангел предупреждал: «Много не говори, только то, что я тебе скажу, чтобы люди не стали о тебе говорить». Я всё так и делала, и мне это очень нравилось. Я испытывала чувство восхищения собой. Но однажды, гадая одной знакомой, я увидела и ощутила её смерть. Я испугалась и отказалась что-либо ей говорить. Она очень обиделась. Через какое-то время пришли её подруги и вынудили меня ей всё сказать. Они, конечно, не поверили, но через какое-то время её действительно жестоко убили. После этого случая я больше не хотела никому говорить о будущем, мне это больше не нравилось.

Отказ от гадания

Я стала отказываться гадать и рассказывать людям об их будущем. Но ангел говорил: «Ты всё равно будешь знать, что будет, никуда не денешься». И я знала, получая видения от него, но отказывалась говорить об этом.

У меня была близкая подруга, с которой мы часто проводили время. У неё был молодой человек, с которым они переписывались, и от него долго не было писем. Она очень страдала. Она хотела погадать, но у неё не получалось. Она попросила меня, и я согласилась, но не как обычно, а через беса. Было такое гадание, где нужно вызвать беса и задавать ему вопросы. Она его не видела и не особо серьёзно в это верила, но спросила про своего молодого человека, любит ли он её? Бес отвечал: «Нет». А на вопрос: «Кого же любит?», он называл её имя. Позже выяснилось, что он встречался с девушкой с тем же именем, что и у моей подруги. Она после гадания расстроилась и заплакала, не понимая, что бес ей отвечает. Но бес начал хулиганить: звонить в дверь и в телефон. Она бегала то к двери, то к телефону, не понимала, что происходит — только она закроет дверь, как тут же раздаётся телефонный звонок, и так по кругу. К тому же свет выключился. У неё началась истерика. Тогда я сказала ей, что мы забыли выгнать беса, и когда я его прогнала, всё успокоилось. Мне тогда было забавно наблюдать за подругой, как ей страшно, зато потом она больше этим не занималась.

Мне нравилось чувствовать эту власть, но я не хотела больше гадать. Мне хотелось любви, но уже человеческой. Но в нашем договоре я должна была любить только своего ангела и никого больше. И стоило мне хотя бы кем-то увлечься, как мой ангел-хранитель злился. Один раз я увлеклась мальчиком, но вскоре он сломал ногу. А меня ангел предупредил, что если я продолжу общение с ним, он не только ногу может сломать. Тогда я решила не рисковать. Но у меня внутри тоже уже что-то сломалось, не было прежнего восхищения. При этом я не могла понять, что это дьявол. Для меня он всё ещё оставался ангелом-хранителем от Бога.

Разрыв

Но вот наступили 90-е годы, появилась христианская литература. Мне попалась книжечка, в которой я прочитала, как Иоанн Богослов увидел Ангела и пал перед ним на колени. А Ангел ему ответил, что поклоняться нужно только Богу.

Этот библейский текст меня осенил. Ангел Божий запретил человеку поклоняться ему. Я поняла, что мой ангел меня обманывает. Он требовал поклонения только себе. Я узнала в нём дьявола. Это понимание было как удар по голове. Не знаю, почему раньше я не могла этого понять. Для меня он был совершенным. Он сделал так, что я полюбила его, его суть, наше общение с ним, его мышление и взгляды на некоторые вещи. Я привязалась к нему душой, и это был осознанный выбор.

Я стала отказываться от общения с ним, выгонять. Он мне угрожал, говорил, что я принадлежу только ему, а если я от него отказываюсь, то я должна умереть. Я с 11 лет воспринимала себя через призму его мира и верила, что принадлежу только ему, а к Богу никакого отношения не имею.

Выбор

Передо мной стоял выбор: либо умереть, либо продолжать любить «ангела» и служить ему. Но любить его я уже не могла. Выход был только один — смерть. Я не могла ни есть, ни пить, мне было тяжело даже спать. Всё, что я слышала в своей голове, — это его голос: «Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь…». Мне снился один и тот же сон: я стояла всю ночь на маленьком уступчике огромной скалы, сзади меня отвесная стена, а передо мной огромная чёрная пропасть. Смерть мне казалась счастьем и единственным решением.

Я не могла больше выдержать этого и, в конце концов, решилась на самоубийство. Я решила спрыгнуть с 9 этажа. Написала записку маме. И в тот момент я решила в первый раз в жизни обратиться к Богу, Которого не знала, считала чужим и понимала, что Он меня не слышит, так как я ему чужая, враг, что Ему до меня нет никакого дела. Я сказала: «Если Ты хочешь, можешь меня остановить». Это была больше провокация, а не просьба, так как я думала: «Ты всё равно ничего не сделаешь». Но я это сказала и через мгновение вдруг подумала о маме. Я подумала: столько лет она меня растила, мучилась со мной и вырастила до 18 лет, а я пойду и брошусь с крыши. Что она почувствует? Для неё это будет ударом. Эта мысль не дала мне совершить задуманное. Но я знала, что в любом случае покончу с собой, просто не сейчас.

Знакомство с Богом

В ту ночь я поняла, что единственный, кто может мне помочь, — это Бог. Рядом с Богом я считала себя никем, но начала молиться в отчаянии, даже зная, что всё равно не буду услышана.

Я представляла себя у огромной стены, за ней сад и город, где живёт Бог. Я не могу быть там, где Он. Я враг, ничтожная, чужая. Я сказала тогда: «Ты меня пусти, я буду травой, я Тебе мешать не буду». Я не ожидала, что получу ответ. Меня осиял свет, и словно насквозь пронзило фразой: «Я люблю тебя!» Я не могла поверить, как можно меня любить. И как Он мог меня услышать? Я поняла, что получила ответ и у меня есть надежда.

Я попросила, чтобы Бог помог мне узнать о Нём. В то время я увидела программу «Лицом к лицу» телекомпании «Три Ангела». Там люди рассказывали, как Бог отвечал на их молитвы. Я завидовала этим людям — у них был Бог, а у меня нет.

Я написала письмо на телекомпанию, чтобы мне прислали Библию. Получив её, я сразу же стала читать, но запуталась. Я вновь помолилась: «Боже, я ничего не понимаю. Помоги мне найти людей, которые мне объяснят, что написано в Библии».

Через несколько дней я устроилась на работу и познакомилась с девушкой, которая пригласила меня на молодёжные встречи в Христианский культурный центр. Я пришла, посидела на служении, а, выходя, увидела свет, который видела в ту ночь, когда Бог сказал, что любит меня. И я услышала: «Я здесь». Тогда я поняла, что это церковь, в которой я должна находиться и тут мне расскажут о том, что мне нужно знать. Я с жаждой посещала все собрания. Дьявол не появлялся. Я всё время находилась в церкви, меня готовили к крещению, и я радовалась. Здесь я познакомилась с будущим мужем. Это был первый человек, которому я рассказала свою историю.

Освобождение

Через полгода, когда меня только крестили, я сидела в церкви и читала Библию. Ко мне явился дьявол и сказал: «Что ты тут делаешь? Это всё не для тебя. Библия написана для людей, которые принадлежат Богу, а ты принадлежишь мне. И всё, что там написано, не для тебя». Мне было нелегко после этих слов, но я решила всё равно быть с Богом.

Я не гадала и отказывалась от видений, но знание о смерти человека осталось, как проклятие. Когда я находилась рядом с человеком, который должен умереть, чувствовала запах трупа, и в течение двух недель человек умирал.

Знание о смерти людей очень удручало меня. Тогда я рассказала об этом своему пастору. Он сказал, что, скорее всего, в моём роду были ведьмы, и этот дар перешёл на меня. Мне нужно было покаяться в своём состоянии, в грехах своих родственников. В течение недели молилась я, молились пастор и пресвитер. После елеопомазания дар исчез и больше не появлялся. Но дьявол продолжал приходить ко мне во сне.

Спасение сына

Однажды дьявол появился перед рождением сына и угрожал, что задушит ребёнка. Я ему не поверила, но мой сын на следующий день после родов действительно стал задыхаться, и врачи не могли понять, что с ним. Сына положили под аппарат и сказали, что он умрёт в ближайшие часы, если не случится чудо. Меня пустили к нему. Я держала его маленькую ручку и молилась. Вдруг приборы резко зашкалили, всё начало пикать, я испугалась, меня вытолкали из палаты. Потом пришёл врач и сказал, что ребёнок в отличном состоянии. Нас положили в больницу на обследование, но врачи так и не поняли, что было с ребёнком. Бог защитил меня и моего ребёнка в тот день, Он услышал мои молитвы.

Последняя встреча с дьяволом

Прошло несколько лет, мне стал сниться сон, где дьявол угрожал убить моего мужа. Я очень боялась дьявола и верила в его силу. Получается, что я поклонялась ему, веря в его могущество, а Богу не доверяла. Это было моей главной проблемой. Он имел власть надо мной через мой страх перед его силой и каждый раз приходил ко мне во сне и пугал меня, смеялся, что я никуда не денусь от него. Я раскаялась, пастор провёл обряд елеопомазания, и угрозы прекратились. Дьявол любит суеверия, знаки, послания, — всё, что приводит к страху перед ним.

Мой муж не умер, но стал жёстким атеистом. Это были страшные три года. Он хотел, чтобы я отвергла Бога. После долгих мучений мы с мужем всё-таки решили жить спокойно, оставаясь каждый со своими убеждениями. Бог помогал мне.

Я не могла простить себя очень долго. Не могла поверить, что Бог может меня принять как дочь. Тогда я стала ходить на группу «12 шагов», там я получала поддержку. Я стала видеть хорошие добрые сны, которых не было с раннего детства.

Новая жизнь

Бог восхитил меня тем, что принял меня, несмотря на то, кто я. Я не могла простить себя очень долго. Не могла поверить, что Бог может меня принять как дочь. Ничто не помогало, пока Сам Бог мне не открыл, как Он меня видит. Только тогда я изменилась.

Почти 10 лет я жила в страхе. А сейчас я очень благодарна Богу за новую жизнь, освобождение. Я стала совершенно другим человеком. Но плата за это для меня велика: мне каждый день приходится отрекаться от того, что я могла бы, но не должна делать. Я учусь не пользоваться силой и знаниями, которые у меня есть. Зато я теперь знаю, какую работу свершает Иисус ради тех, кто потерян.

Исполнение снов

Перед тем, как поверить в Бога, мне снились сны про лошадь, которая жертвовала собой ради меня. Я всегда любила лошадей. Во сне за мной бегали какие-то чудовища, но в последний момент появлялась белая лошадь, они нападали на неё, а я могла убежать. Мне всегда было её очень жалко. Потом только я поняла: эти сны означали, что Христос за меня борется. Это был образ Его Жертвы, хотя я тогда о Нём ничего не знала.

Тот сон, который я видела в раннем детстве, про подземный лабиринт и сад, очень интересно исполнился. Бог спас меня из тьмы и ввёл в Свой мир.

В детстве я ездила к своей крёстной тёте мимо будущего христианского центра. Там были кусты и руины старой постройки. Здания ещё не было. Увидев это место, я сказала маме: «Я буду здесь жить». Потом я, конечно, забыла об этом. Через много лет я стала работать на телекомпании «Три Ангела», которая находится в этом центре. Увидев старые фото этого места, я вспомнила, как в детстве сказала, что это будет моим домом. Также здесь находится церковь, в которую я пришла в первый раз и узнала о Боге. Теперь я работаю на студии во Славу Божью.

Я очень благодарна Богу за возможность жить. Почти всё своё время я посвящаю служению Богу. Бог даёт смысл моей жизни, Бог и есть жизнь для меня.

Юлия Лупашина, г. Нижний Новгород

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.