От Бога к Богу или от зверя к зверю?

В предостережении, записанном в последней книге Библии, содержится призыв поклониться Сотворившему небо и землю. Кто бы мог подумать пару столетий назад, что люди усомнятся в том, что сотворены Богом…

В 1945 году в Нюрнберге проходил процесс века — суд над нацистскими военными преступниками. На скамье подсудимых сидели физически и психически здоровые люди, совершившие против человечества столь чудовищные преступления, что любой маньяк или серийный убийца кажется просто хулиганом в сравнении с ними.

Как же случилось, что эти цивилизованные европейцы превратились в кошмарных монстров, истребивших миллионы ни в чём не повинных людей в печах крематориев, в концентрационных лагерях, уничтожая без суда и следствия целые деревни, города, народы? «Как могло случиться, — восклицал в своей речи на Нюрнбергском процессе обвинитель от Франции, — что страна [Германия], воспитанная в традициях гуманизма и христианства, в течение одного поколения превратилась в фашистское государство?»

Всё дело в том, что их вожди и идеологи взяли на вооружение и довели до логического завершения современную научную теорию — теорию эволюции. «Естественный отбор», согласно которому выживает сильнейший, послужил основанием для расового отбора. Все «неполноценные» в этом смысле люди и нации подлежали уничтожению.

А в это время в огромной державе — Стране Советов, которая руководствовалась той же научной теорией, множество людей умирали в лагерях ГУЛАГа, причём это были собственные граждане. Государство стремилось создать «нового человека», «новую породу советских людей», физически уничтожая все «социально чуждые элементы». «Мы не рабы, мы не бары, Бога нет», — хором повторяли первоклассники 30-х годов за учителем. А «если Бога нет, то всё позволено», — по точному определению Достоевского.

Страшные преступления прошлого сегодня осуждены мировым сообществом. Но не так с теорией эволюции. Она жива и здравствует, по-прежнему владея умами людей.

Началом великой борьбы за человеческие умы, яростно разыгравшейся в середине XIX века, послужил труд Чарльза Роберта Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора» (1859) и затем его же книга «Происхождение человека и половой отбор» (1871), где он дал предполагаемое объяснение происхождения человека от животного. Имеет ли существующий ныне мир и живущий в нём человек творческое начало в Боге или это результат эволюционного развития природы?

Эволюционная гипотеза, преждевременно названная теорией и не располагающая достаточными научными фактами, очень быстро стала модной и популярной в научных кругах.

Настораживают, однако, такие факты: необычайная поспешность, с которой была воспринята эта гипотеза, и её массовое внедрение в систему образования в Европе, России, США и во всём мире как неоспоримой очевидной истины.

В истории мировой культуры никогда не наблюдалось ничего подобного. Даже мировые религии, такие как христианство, буддизм и ислам, распространяли своё влияние тысячелетиями, но ни одна из них до сих пор не принята повсеместно. Эволюционная же теория пленила весь мир в течение сравнительно короткого времени. Видимо, один из секретов такого успеха — научные доспехи этой гипотезы.

«Наука» — перед этим магическим словом бессмысленны любые возражения. Однако в отличие от точных экспериментальных наук, где результаты могут быть проверены и использованы на практике, учение о том, что человек произошёл от обезьяны, никогда и нигде не было предметно доказано, проверено и продемонстрировано. Никогда и нигде не было доказано происхождение жизни из неживой материи. Никогда и нигде не было подтверждено и продемонстрировано, как одноклеточные организмы превращаются в многоклеточные. Наука не может экспериментально доказать происхождение видимого мира.

Почему до сих пор игнорируется тот факт, что за последние сто лет антропология обнаружила множество «тупиковых линий», отсутствие необходимых звеньев в той картине, которую так усердно помещают в школьных учебниках: ряд питекантропов и неандертальцев, печальное шествие которых завершает «гомо сапиенс» — человек разумный? Действительно ли он разумный, если так легковерно и поспешно принял нарисованную умозрительную картину мира за действительную? Если бы не страстное желание выдать желаемое за действительное, то эволюционная теория предстала бы перед многими в её действительном виде, каким предстал голый король в известной сказке Андерсена.

Если эволюционная теория научна, то к ней и должны быть приложены требования науки: факты и только факты. А если эволюционная теория — это своего рода религия, тогда, конечно, можно обойтись верой. Критерии науки и религии уже давно определены. Так что сегодня нет нужды называть «эволюционную религию» наукой. Все признаки особого религиозного феномена тут налицо, и только так можно понять повсеместное устойчивое доверие к эволюции. А применение этой «религии» в практической жизни целых государств недвусмысленно указывает на дьявольскую силу, стоящую за ней.

В 30-е годы Германия считалась страной традиционно христианской культуры, однако хватило времени жизни одного поколения, чтобы произошла катастрофа! Эволюционизм как учение совершает пагубное воздействие на человеческое сознание. Внушая мысль, что человек произошёл от зверя в прошлом, он незаметно превращает человека в зверя в настоящем. Мы уже видели этого зверя — возможно, в униформе нацистского врача в Освенциме, совершающего «научные» опыты над невинными людьми. А быть может, это был надсмотрщик из бесчисленных лагерей ГУЛАГа, преспокойно пересчитывающий в бараке трупы умерших в прошедшую ночь зэков. И врач, и надсмотрщик — ровесники, люди одного поколения, выросшие под влиянием идей Дарвина.

Ответ на вопросы «Откуда мы?» и «Кто мы?» пришёл к нам от Бога. «В начале сотворил Бог небо и землю…» (Библия, книга Бытие 1:1).

Очень коротко и предельно чётко, как в сверхважном для нас послании, проходят один за другим шесть дней творения — и наш мир начал отсчитывать дни и годы. Всё взаимно увязано: день и ночь, месяцы и годы, растения с их чудесной способностью приносить «плод по роду своему» и птицы с их непостижимой лёгкостью и манёвренностью в полёте.

Для нас всё это так обычно, так обыденно. Но попробуйте восстановить хотя бы один потерянный вид растения или вымерший вид птицы. Да что там восстановить! Даже имея сверхсовременную технику, мы не можем изучить до конца всё, что заложено в одном крошечном семени, в одном стебельке, в маленьком листочке, не то чтобы построить или повторить готовое. А ведь среди сегодняшней скудеющей природы ботаники насчитали более миллиона видов растений! Каждый из них по-своему уникален, сложнее любой известной нам технической системы. В каждой клеточке стремительно совершаются тысячи химических реакций в минуту, тихо, без шума и грохота, без вредоносных газов и отравления среды.

Человек познающий и мир познаваемый — оба своим удивительным устройством свидетельствуют нам, что мы созданы для высочайших целей. Загадка природы? Да, загадка! Но Тот, Кто задал нам эту загадку, оставил за нами свободу решить её каждому для себя.

Бог не скрыл от нас, как Он замыслил и создал Своим словом мир, сотворил наших прародителей Адама и Еву. Однако эту простую ясную правду мы посчитали ложью и стали искать другую правду о мире и о себе. Мы, как и Адам, пытаемся сегодня скрыться от Бога за книжной листвой недавно придуманных гипотез. Но, убежав от Него, люди обрекли себя на безрадостное сиротство быстро проходящей жизни. Колёса цивилизации (какое холодное и претенциозное слово!) лихо обгоняют босые ноги человеческой культуры, раня и подминая живые тела и надежды. Куда он мчится, этот поезд? В какое будущее везёт он нас? Сплошная тьма, если признать, что всё началось без Бога.

На что мы смотрим — тому и уподобляемся, во что верим — в то и преображаемся. Таковы неизменные законы бытия. Не пора ли после долгих блужданий по дебрям ложных теорий, наконец, вернуться к Отцу, чтобы обрести своё подлинное лицо — образ и подобие Божье?

По книге Ростислава Волкославского

«Золотой век антихриста»

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.