От рока к Богу

Начало 80-х годов. Подросток, спешащий домой. В портфеле несколько драгоценных кассет популярной группы АББА. Парень с трудом достал их через приятеля всего на один вечер.

Весь мир перестал существовать. Остались только трепещущий в ожидании маленький меломан, магнитофон и кассета. Наконец она вставлена. Замерев, мальчик приготовился внимать долгожданным звукам диско.

Сердце затихло в предвкушении, и вдруг… магнитофон выдал то, что родилось от синтеза энергий электричества и самой преисподней! Металлический рык электрогитары вырвался из динамика и, пробив насквозь хрупкое существо замершего пионера, пригвоздил его к полу маленькой комнатки в обычном советском многоквартирном доме. Мальчик не смел пошевелиться, завороженный этим волшебством.

А звук длился и длился, демон рок-н-ролла выбирался из магнитофона и внимательно вглядывался в того, кто вызвал его из ада.

Когда подключилась бас-гитара и барабаны стали отбивать чёткий ритм, рождённый самими танцующими духами, никаких преград у беззащитного пионера уже не осталось, и демон крепко вцепился своими когтями в его сердце и разум, парализовал волю и завладел сознанием. Вся мистика, чары, гипноз и волшебство самого прародителя зла обрушились на новичка, столь беспечно пробовавшего на вкус ранее неизведанное.

Внутренний мир председателя совета отряда пионеров, спортсмена, послушного и хорошего мальчика подвергся активному вмешательству злых сил, сконцентрированных в энергии рока. Это влияние оказалось настолько мощным, что смогло сформировать свой собственный канал доступа к самой сути юного существа и через этот канал прокачивало свою философию, навязывало свой образ поведения, мировоззрения и мироощущения, формируя судьбу.

Мальчик взрослел, учился, женился и разводился, менял работу и места жительства, и везде, где бы и с кем бы он ни был, его вёл рок — в машине, дома, в гостях, на концертах, в барах, клубах и на дискотеках. Когда же не было внешних источников, парень сам играл на гитаре и пел свои любимые песни. Рок, алкоголь, наркотики, преступления, предательства и ложь, страх и боль, агрессия и отвержение стали его постоянными спутниками. Смерть косила его друзей и знакомых и всё ближе подбиралась к нему самому.

В один из таких жутких моментов, когда смерть была совсем рядом, он воззвал к Богу. Господь услышал его и привёл в реабилитационный центр «Ковчег» к Юрию Чурилову. Там Максим заключил завет с Богом и начал новую жизнь.

В то время он услышал песни Светланы Маловой. Они проникали в самое сердце. Оно таяло и плакало, призывая разум к покаянию. Перед мысленным взором всплывали ясные картины светлой Истины и собственный образ, обезображенный и униженный сатаной, который так долго контролировал жизнь. Исповедание и покаяние повергали Максима на колени перед Богом, и он вновь и вновь отрекался от своих увлечений и зависимостей и обращался к Христу за прощением и спасением.

Но стоило ему вернуться домой, как мир снова увлёк его своими красками и звуками. Рок снова нашёл место в сердце. Максим нарушил все свои обещания Богу. Но Бог остался верен. И когда ангел смерти уже стоял над измождённым алкоголем и наркотиками телом, Бог снова спас Своего сына и привёл в «Ковчег» к Юрию.

В один из дней Юрий предложил Максиму отправиться с ним на встречу христиан-предпринимателей, служащих обществу.

Недолгая поездка на автомобиле, и вот, Максим знакомится с теми, о ком прежде только слышал и кого видел на экране. Каждый день наполнен новыми встречами, знаниями, впечатлениями. Совместные молитвы Богу, семинары, пение, общение, прогулки по припорошенным снегом аллеям… Всё было даже лучше, чем можно было ожидать.

Но сердце молчало. Разум усиленно впитывал новые знания, а сердце так и взирало холодно и равнодушно на успешных предпринимателей, трудящихся для Господа.

Среди этих Божьих людей, рассказывающих на семинарах и встречах о важных и нужных делах и планах, был он — бездомный и безработный алкаш, потерявший в жизни всё и всех, кого только можно было потерять.

«Что я делаю среди этих людей, зачем я здесь?» — эти вопросы заставляли его снова обращаться к прошлому, и жуткие картины ада всплывали в его воображении, закрывая реальность. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуться в конференцзал к семинару, который вела его любимая певица. Он мечтал увидеть её и услышать вживую, и даже однажды начал переговоры о проведении её концерта у себя в городе, но наркота тогда разрушила все его планы.

И вот он видит её: она рассказывает о своём служении, а потом берёт микрофон и поёт. Это не рок-концерт. Вокруг не беснующиеся, убитые в хлам металлисты, влекомые в ад энергией рока, а мирно сидящие на своих стульчиках адвентисты. Нет сцены, никакого шоу, ни света, ни стробоскопов, ни мощного звука, ни дыма, ни кайфа. Маленькая женщина спокойно поёт о своей любви к Спасителю.

«Почему я плачу? Почему моё сердце испытывает боль, и я так остро ощущаю реальность Божьего присутствия? Что происходит со мной? Что происходит вокруг?» — ему было немного стыдно, и он пытался сдерживаться, но всё же не смог, и позволил происходить тому, что происходило.

Огненная стрела дьявола, запущенная когда-то давно в маленького мальчика из динамика старенького магнитофона, извлекалась из сердца и разума. Это было больно, немного страшно. Всё его существо вопило: «Нет, нет, я так привык к этому состоянию! Ведь это вся моя жизнь! Мои друзья, лучшие её моменты и худшие. В этой музыке — всё для меня, это моя стихия! Я не смогу без этого!»

Дух же вёл к освобождению. Эта борьба длилась почти весь семинар. Когда Светлана рассказывала между песнями о своих отношениях с Богом, разум воспринимал, анализировал, раскладывал по полочкам, выстраивались новые нейронные связи в головном мозге взамен старых путей в ад, находились новые основания веры. А когда Светлана начинала петь, сердце вновь стискивала боль — стрела сильно вросла в него, пустила корни и с трудом выходила, причиняя страдания. Ободрение Духа, сама атмосфера собрания, незримая поддержка ангелов, которые, несомненно, присутствовали в этом зале, собственная вера и сомнения, страх и ужас, отвержение и предчувствие близкой смерти тёмной составляющей его личности — этот вихрь захватил Максима и то поднимал к небесам, приводя сердце к ликованию и радости, то повергал в самые глубины мрачного ада и заставлял взирать на всё происходящее как на временное, ничего не значащее состояние и просто игру чувств.

Происходило именно то, о чём он молил Бога, — освобождение! Стрела покинула сердце, мир и покой наполнили его, радость и любовь разлились кругом. Вернулось ясное ощущение реальности. И она была прекрасна!

«Я сижу среди моих братьев и сестёр, и я принят! И я освобождён! Я принят Богом, я Его сын и наследник! Я принят церковью — я среди неё! Я вижу радость небес, я слышу её — она воспевается любимой дочерью нашего Отца! Господи, слава и благодарение Тебе! Ты в силах отнять добычу и у сильного! Ты спасаешь и, казалось бы, безнадёжного. Ты очищаешь от всякой скверны и мерзости! Ты даёшь чистоту и праведность! В Тебе радость, любовь, благочестие! Как же я благодарен Тебе, Отче! Слава Тебе! Аминь».

Игорь Козулин

P. S.: С тех пор прошло несколько лет. Герой этой статьи свободен от старых зависимостей. Он женился, и у него двое детей.

Послушать песни Светланы Маловой можно на сайте smalova.ru