Отдых, запланированный Отцом

Речь пойдёт о единственной заповеди, которая начинается со слова «помни». Это слово говорит о её существовании задолго до того, как Бог написал Свой Закон на каменных скрижалях и дал народу израильскому на Синае.

Бог заповедал людям соблюдать субботний день ещё в Едеме, и с тех пор эта заповедь никогда не утрачивала своей силы. Когда Господь сотворил Землю, суббота была установлена как напоминание о творческой силе Бога. Суббота не является плодом фантазии основоположника какой-то религии. Сам Творец Вселенной дал её людям как дар Своим самым лучшим друзьям. Христос сказал о Законе, частью которого является четвёртая заповедь: «Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или не одна черта не прейдёт из закона» (Матфея 5:18).

На древнееврейском языке слово «шабат» означало покой. Со времени грехопадения и до сего дня соблюдение субботы может принести человеку физический отдых. Бог повелевает прекратить все повседневные дела не только потому, что они утомительны, а чтобы человек один раз в неделю, освободившись от повседневных дел, мог размышлять о Творце и Его чудных делах. Природа сама обращается к нашим чувствам, говоря, что существует Бог-Творец и Владыка Вселенной. Соблюдение субботы хранит человека от идолопоклонства, безбожия, неверности, черствости.

«И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, … дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь» (Второзаконие 6:24). Суббота жизненно важна для человека, поскольку она содействует максимальному удовлетворению его потребностей в физической, интеллектуальной, социальной и духовной сферах и открывает перед ним вечность. Суббота направляет наши мысли и сердца к природе и приводит нас к общению с Творцом. В пении птиц, в шелесте деревьев и в шуме моря мы по-прежнему можем различить Его голос, который когда-то слышали наши прародители — Адам и Ева.

Живя на земле, Иисус Христос святил субботу, говоря о Себе: «Сын Человеческий есть господин и субботы» (Матфея 12:8). Его ученики соблюдали субботу (Деяния Апостолов 16:13; 18:4). Первые христиане поклонялись Богу именно в субботу. История соблюдения субботы начинается со времени создания человека и не прекратится даже с приходом Царства Божьего.

Господь говорит: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым, … то будешь иметь радость в Господе» (Исаии 58:13, 14). Бог сотворил субботу для счастья и радости всех людей, и поэтому она должна быть для нас самым радостным из всех дней недели. Также соблюдение субботы — это основная особенность тех, кто помнит о своём происхождении, кто верит в Бога любви — прощающего, милующего и исполняющего Свои обещания. Субботний покой — это свидетельство того, что человек знает истинного Бога, Который создал всё и Который через Христа меняет грешное человеческое сердце, приводя его в гармонию со Своей волей.

Когда Господь освобождает нас от рабства греха, Он просит, чтобы мы соблюдали Его закон любви и свободы, чтобы нам снова не стать рабами греха. «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла» (Исаии 56:2). Те, кто соблюдают субботу так, как просит Господь, с уверенностью могут ожидать, что в их жизнь войдут Божий покой, благословение и освящение. Соблюдение субботы — это отнюдь не законничество. Иисус говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15). Соблюдая субботу, мы выражаем свою любовь к Иисусу Христу. Господь не только сотворил людей, но и искупил их от греха. Суббота — особый знак этого спасения, который говорит о том, что мы полностью можем доверять Богу.

Суббота — памятник Божьей творческой силы — будет существовать вечно. И даже тогда, когда на смену нынешнему греховному и развращённому миру придёт новая земля, причины для соблюдения субботы останутся прежними. И те, кто по милости Божьей обретёт вечную жизнь, будут прославлять Бога в святой субботний день.

Статья подготовлена по материалам книг Эллен Уайт «Желание веков» и «Библейские чтения в кругу семьи», выпущенных издательством «Источник жизни».

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.