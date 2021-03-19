Почитать родителей: всех и всегда?

«Почитай отца твоего и мать твою», — так начинается пятая заповедь Закона Божьего. Господь ясно говорит нам, что фундаментом нашей жизни являются отношения с Ним Самим, в первую очередь, а следом за этим — с нашими родителями. Заметьте, что это наставление не просто притча или учение, а заповедь, то есть основа основ. Я приглашаю вас вместе поразмышлять над этой темой.

Зачем же нам почитать родителей? Господь Сам отвечает на этот вопрос: «чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Библия, книга Второзаконие 5:16). Это наша точка земной опоры, залог благополучной и гармоничной жизни, потому что изначально, на биологическом уровне, мы — 50% папа и 50% мама. Если же мы неуважительно или безразлично относимся к своим родителям, то мы соответственно отрицаем половину себя. Какая уж тут может быть гармония?

Наверное, все мы встречали семьи, где царят любовь и уважение от поколения к поколению. Как правило, жизнь в таких семьях размеренная и благополучная, от них веет теплом и уютом. В таких условиях выполнять Божью Заповедь легко и естественно. А что же делать, когда родители алкоголики или наркоманы, или бросили своих детей, а может быть, они приличные люди, но совсем не разделяют наши взгляды на жизнь или духовный путь? Тоже почитать? Как это возможно?

С этой дилеммой сталкиваются многие. Головой мы понимаем, что Господь заповедует нам уважать родителей, но на деле отец или мать причиняют нам столько боли, что почтение в этой ситуации нам кажется неуместным. Как можно почитать того, кто меня не любит, отвергает, делает мне больно и портит мне жизнь? Бог говорит: «Для твоего же блага нужно почитать». А я не могу. Значит ли это, что мои чувства неправильные и я плохой христианин? Здесь опять же Сам Господь очень мудро отвечает на мучающие нас противоречия. Давайте вместе посмотрим!

Апостол Павел под руководством Святого Духа глубже раскрывает тему отцов и детей. Он пишет: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. “Почитай отца твоего и мать” — это первая заповедь с обетованием: “Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле”» (Библия, Послание ефесянам 6:1–3).

Это то, о чём мы с вами уже говорили. А теперь важное дополнение: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Библия, Послание ефесянам 6:4).

Вот и ответ! Бог говорит нам, что поведение родителей может нас раздражать, когда они не следуют Его наставлениям. То есть наши сомнения, о которых мы говорили выше, оправданы.

Можно по-человечески выдохнуть и принять свои чувства. Тем не менее, заповедь остаётся заповедью: «Почитай отца твоего и мать твою…» Но как же это возможно со всем тем, что я чувствую? Опять же ответ прост: Никак! Никак, если мы остаёмся на человеческом уровне и не переходим на духовный.

Родитель делает мне больно — я не могу его почитать. Всё логично. Мы можем пытаться принять, простить, терпеть, игнорировать, читать нотации родителю, призывать его измениться, говорить о том, как нам плохо, и так далее — вариантов масса, но все они приведут максимум к тому, что наше отношение к родителю будет нейтральным. А это не то, что советует нам Господь. Что же делать?

Ключик к разгадке мы снова найдём у Самого Бога. Он говорит нам, что мы бесценны в Его глазах. Все. И алкоголики, и наркоманы, и родители, бросающие детей. Вспомним, что Иисус говорит падшей женщине, которую обвиняют все окружающие: «Иди и впредь не греши» (Евангелие от Иоанна 8:11). Без упрёков, без нотаций. Он видит в ней ту частичку Бога, которая остаётся прекрасной, даже под грудой грязи и греха. Почему? Потому, что мы Его дети, а «Бог есть любовь». Как заботливые родители любят своих детей, так и Он любит каждого из нас, но ещё намного-намного больше.

Это не означает, что Бог любит и наши грехи. Нет, но Он умеет отделять человека от его поведения. Так и мы, глазами Божьей любви, можем увидеть в нашем родителе Божье творение, человека, рассмотреть под всей внешней шелухой хорошие качества, достойные почтения. Остаться в своей позиции ребёнка и взглянуть на родителя с уважением. Понять, что внутри него такая пустота и такой дефицит любви, что он просто не может дать нам ничего больше, кроме жизни. Что уже достойно благодарности само по себе.

Да, это непросто. Даже когда в нашем сердце живёт Господь, на взращивание почтения к родителям могут уйти годы. И это нормально. Но чем больше у нас будет Божьей любви, тем больше искреннего почтения со временем будет и к родителям, и тем теплее будет у нас на душе и благополучнее в жизни, когда все кирпичики фундамента окажутся на своих местах.

И ещё небольшое, но важное дополнение: неблагополучный родитель может стать для нас мощным уроком и стимулом к тому, чтобы не повторять его ошибок, жить чистой жизнью, крепко взяться за руку Бога и получить от Него с избытком всю ту безусловную любовь, защиту, поддержку и восхищение, которых нам так не хватало. За это тоже можно поблагодарить своих родителей. Возможно, наш пример вдохновит их измениться, а если нет, то в нашем сердце и так будет жить к ним почтение, а это самое главное.

Татьяна Павлова

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.